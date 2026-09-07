scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'न्यू मैक्सिको' अब 'न्यू अमेरिका'... राष्ट्रपति ट्रंप ने नाम बदलकर फिर चौंकाया

यह राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा से लगा है. इस दक्षिण-पश्चिमी राज्य का नाम बदलने का संकेत ट्रंप के पुराने आदेश की याद दिलाता है.

Advertisement
X
ट्रंप ने इस बार अमेरिकी राज्य का नाम बदल डाला (Photo: ITG)
ट्रंप ने इस बार अमेरिकी राज्य का नाम बदल डाला (Photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं. इस बार उन्होंने अमेरिका के ही एक राज्य न्यू मेक्सिको का नाम बदल दिया है. न्यू मेक्सिको को उन्होंने नया नाम न्यू अमेरिका दिया है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर न्यू मैक्सिको का एक नक्शा पोस्ट किया. इस नक्शे में मेक्सिको शब्द को काटकर उसकी जगह अमेरिका लिखा गया था.

यह राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा से लगा है. इस दक्षिण-पश्चिमी राज्य का नाम बदलने का संकेत ट्रंप के पुराने आदेश की याद दिलाता है. उस आदेश के जरिए उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका  कर दिया था.

सम्बंधित ख़बरें

'वहां जो हो रहा है वह बहुत दुखद...', ईरान के बाद अब ट्रंप के निशाने पर स्पेन
Lake Ontario Now Lake America
ट्रंप ने कनाडा के इस लेक पर किया 'कब्जा', पास कर दिया ऑर्डर
Russia's envoy to India Denis Alipov
'भारत अपने लिए तेल खरीदता है, मॉस्को की मदद...' US को रूस की दो टूक
Strait of Hormuz (File Photo)
'होर्मुज में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया', ईरान का दावा, US ने बताया झूठ
india diesel exports europe
मिडिल ईस्ट संकट के बीच यूरोप का नया डीजल बॉस बना भारत!

जनवरी 2025 में जारी उस कार्यकारी आदेश के तहत उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और अलास्का में स्थित Denali, का नाम बदलकर फिर से Mount McKinley कर दिया गया था.

वैसे डोनाल्ड ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, वे (कनाडा) सोचते हैं कि वे एक राज्य हैं, लेकिन वे राज्य नहीं हैं. हम कनाडा को भला सब्सिडी क्यों दें?

Advertisement

टैरिफ को लेकर वैसे भी कनाडा और अमेरिका में तनातनी चल रही है. अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही कनाडा पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया था. पलटवार करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस फैसले का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कनाडा भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Meen Tarot Rashifal 7 September 2026: धनधान्य में इजाफा होगा, महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे |
    ‘राइज एंड फॉल’ के दूसरे सीजन से अशनीर ग्रोवर होंगे आउट? |
    पश्चिम बंगाल: TMC विधायक हुमायूं कबीर के दौरे पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए 'गो बैक’ के नारे |
    Kumbh Tarot Rashifal 7 September 2026: सभी के प्रति स्नेह का भाव रहेगा, घर में हर्ष आनंद रहेगा |
    Makar Tarot Rashifal 7 September 2026: आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं, सूझबूझ से आगे बढ़ें |
    Dhanu Tarot Rashifal 7 September 2026: नेतृत्व पर ध्यान देंगे, लेन-देन में भरोसा बढ़ेगा |
    Vrishchik Tarot Rashifal 7 September 2026: अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी, संबंधों का लाभ मिलेगा |
    Tula Tarot Rashifal 7 September 2026: करियर व्यापार संवारेंगे, पेशेवर मामलों में तेजी से आगे बढ़ेंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 7 September 2026: पद प्रभाव में वृद्धि होगी, योजनाओं में गति बनी रहेगी |
    Singh Tarot Rashifal 7 September 2026: आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी, लाभ बढ़ाने में सफल होंगे
    Advertisement