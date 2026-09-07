'न्यू मैक्सिको' अब 'न्यू अमेरिका'... राष्ट्रपति ट्रंप ने नाम बदलकर फिर चौंकाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं. इस बार उन्होंने अमेरिका के ही एक राज्य न्यू मेक्सिको का नाम बदल दिया है. न्यू मेक्सिको को उन्होंने नया नाम न्यू अमेरिका दिया है.

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ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर न्यू मैक्सिको का एक नक्शा पोस्ट किया. इस नक्शे में मेक्सिको शब्द को काटकर उसकी जगह अमेरिका लिखा गया था.

यह राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा से लगा है. इस दक्षिण-पश्चिमी राज्य का नाम बदलने का संकेत ट्रंप के पुराने आदेश की याद दिलाता है. उस आदेश के जरिए उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया था.

जनवरी 2025 में जारी उस कार्यकारी आदेश के तहत उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और अलास्का में स्थित Denali, का नाम बदलकर फिर से Mount McKinley कर दिया गया था.

वैसे डोनाल्ड ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, वे (कनाडा) सोचते हैं कि वे एक राज्य हैं, लेकिन वे राज्य नहीं हैं. हम कनाडा को भला सब्सिडी क्यों दें?

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टैरिफ को लेकर वैसे भी कनाडा और अमेरिका में तनातनी चल रही है. अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही कनाडा पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया था. पलटवार करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस फैसले का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कनाडा भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाएगा.

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