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Vrishchik Tarot Rashifal 7 September 2026: अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी, संबंधों का लाभ मिलेगा

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 7 September 2026: आर्थिक विषयों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. संबंधों का लाभ मिलेगा. वरिष्ठों की बातों को अनदेखा न करें. अनजान लोगों से सजग रहें.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं. आकस्मिक घटनाक्रम से असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है. कार्य व्यापार सामान्य गति से आगे बढ़ेगा. लाभ प्रतिशत साधारण रहेगा. वरिष्ठों के साथ सानिध्य उत्साहित रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. आकस्मिकता बनी रहेगी. सभी मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रहेंगे. देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज पर फोकस बना रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में संकोच रहेगा. करियर कारोबार में सकारात्मक नजरिया रखें. तार्किकता से बात रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. संबंधों का लाभ मिलेगा. वरिष्ठों की बातों को अनदेखा न करें. अनजान लोगों से सजग रहें.

प्रेम मैत्री- परिवार के साथ से उत्साह बना रहेगा. चर्चा में विनम्रता दिखाएं. बड़ों की बातों पर ध्यान दें. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे. मितभाषी बने रहें. भावुकता से बचेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. धैर्य बनाए रखेंगे.

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करियर व्यापार संवारेंगे, पेशेवर मामलों में तेजी से आगे बढ़ेंगे
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आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी, लाभ बढ़ाने में सफल होंगे
खर्च की अधिकता बनी रहेगी, योग्यजनों की सुनें
व्यवहार बेहतर बना रहेगा, संबंधों में सकारात्मकता रहेगी

स्वास्थ्य मनोबल- आवेश में न आएं. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. सबको साथ लेकर चलें. खानपान में सात्विकता बढ़ाएं.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. पीड़ित की मदद करें.

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