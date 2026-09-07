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Kumbh Tarot Rashifal 7 September 2026: सभी के प्रति स्नेह का भाव रहेगा, घर में हर्ष आनंद रहेगा

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 7 September 2026: अपनों के साथ सूचनाएं बांटेंगे. परिचितों से भेंट के अवसर बनेंगे. करीबियों का साथ विश्वास रहेगा. शुभ सूचना प्राप्त होगी. सभी के प्रति स्नेह का भाव रहेगा. घर में हर्ष आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होग.

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aquarius horoscope
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मन की बात को प्रभाव के साथ कह पाएंगे. मित्र संबंधों में उत्साह बना रहेगा. प्रियजन से शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में उत्साह बना रहेगा. शिक्षा में रुचि बढ़ेगी. अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे. साख प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान अच्छा करेगी. प्रतियोगिता में जीत पर जोर रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उपलब्धि अर्जित करेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. प्रतिभा से राह बनाएंगे. पेशेवर लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. सभी सहयोगी होंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ के अवसर रहेंगे. प्रबंधन संवरेगा. वांछित सफलताएं प्राप्त होंगी. योजनाओं में तेजी लाएंगे. अनुभवियों से तालमेल बढ़ेगा. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे.

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पद प्रभाव में वृद्धि होगी, योजनाओं में गति बनी रहेगी
आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी, लाभ बढ़ाने में सफल होंगे

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सूचनाएं बांटेंगे. परिचितों से भेंट के अवसर बनेंगे. करीबियों का साथ विश्वास रहेगा. शुभ सूचना प्राप्त होगी. सभी के प्रति स्नेह का भाव रहेगा. घर में हर्ष आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होग. सहज वाणी व्यवहार रखेंगे. विविध प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न कार्य संवरेंगे. करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह बना रहेगा. बड़ा सोचेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. उत्साह बढ़ाएं.

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