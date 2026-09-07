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‘राइज एंड फॉल’ के दूसरे सीजन से अशनीर ग्रोवर होंगे आउट?

पॉपुलर रियलिटी शो राइज एंड फॉल के दूसरे सीजन को होस्ट करते नहीं नजर आएंगे अशनीर ग्रोवर. खबरों के मुताबिक अशनीर इस नए सीजन का हिस्सा नहीं होंगे.

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राइज एंड फॉल में नजर नहीं आएंगे अशनीर ग्रोवर
राइज एंड फॉल में नजर नहीं आएंगे अशनीर ग्रोवर

रियलिटी शो राइज एंड फॉल के दूसरे सीजन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबरों के मुताबिक शो के दूसरे सीजन में शो के पहले सीजन को होस्ट करने वाले अशनीर ग्रोवर होस्ट के रूप में नजर नहीं आएंगे. बिजनेसमैन और शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज अशनीर ग्रोवर ने राइज एंड फॉल के पहले सीजन में मेजबानी की थी.

अशनीर ग्रोवर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अपनी बातों को खुलकर रखने के लिए मशहूर अशनीर ने इस शो को अलग अंदाज में पेश किया था. इस शो के पहले सीजन में 16 कंटेस्टेंट थे जिनके बीच पावर, रणनीति और खुद को गेम में बनाए रखने की जंग देखने को मिली थी. कई उतार चढ़ाव के बाद टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी राइज एंड फॉल के पहले सीजन के विजेता बने थे.

अशनीर ग्रोवर जाने-माने बिजनेसमैन हैं जो शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन से देशभर में मशहूर हुए थे. शो में उनका बेबाक अंदाज और बिना घुमाए-फिराए अपनी बात रखने का तरीका लोगों को खूब पसंद आया. उसके बाद उन्होंने राइज एंड फॉल में होस्ट की जिम्मेदारी संभाली थी. जहां पर उनका एक सख्त अंदाज देखने को मिला था. शो का पहला सीजन दर्शकों को काफी पसंद आया था.

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राइज एंड फॉल एक भारतीय रियलिटी गेम शो है जो ब्रिटिश शो पर आधारित है. इसका पहला सीजन पिछले साल एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित हुआ था. इस शो को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था.

खबरों के मुताबिक अशनीर ग्रोवर दूसरे सीजन में होस्ट के रूप में वापस नजर नहीं आएंगे. लेकिन अभी तक शो के मेकर्स की तरफ से इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अभी तक यह साफ नहीं है कि शो के दूसरे सीजन में अशनीर की जगह कौन ले रहा है. फैंस को अब इस शो के नए होस्ट की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. अब देखने वाली यह बात है की इस शो में उनकी जगह कौन ले रहा है. 

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