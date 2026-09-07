Singh Tarot Rashifal 7 September 2026: आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी, लाभ बढ़ाने में सफल होंगे

कारोबारी अवसरों का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. अपनी बात बेहतर ढंग से रख सकेंगे. आर्थिक प्रदर्शन व प्रयास सफल होंगे. करियर में अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न प्रयासों में लाभ संवारेंगे. विविध स्त्रोत निर्मित होंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत व मनोबल ऊंचा रहेगा. पेशेवर संपर्क एवं संचार बेहतर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. विभिन्न कार्यों को पराक्रम से आगे बढ़ाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में पद प्रभाव बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में वृद्धि रहेगी. समकक्ष मदद बनाए रहेंगे. सूझबूझ से जगह बनाएंगे. कारोबारी गतिविधियों को बल मिलेगा. इच्छित सफलता बनेगी.

धन संपत्ति- प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का भाव रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी. लाभ बढ़ाने में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- घर में आनंद बना रहेगा. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. माहौल खुशनुमा रहेगा. प्रेम स्नेह को बढ़ावा देंगे. मित्रों के साथ यात्रा संभव होगी. एक दूसरे की मदद करेंगे. लक्ष्यों को साधने का प्रयास करेंगे. संबंधों में उत्साह रहेगा. प्रेम प्रसंगों में अनुकूलन रहेगा. प्रियजन से भंेट के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उचित निर्णय लेंगे. परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. वरिष्ठों की सुनेंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

Advertisement

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. लक्ष्य पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----