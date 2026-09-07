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Makar Tarot Rashifal 7 September 2026: आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं, सूझबूझ से आगे बढ़ें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 7 September 2026: कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचें. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में विपक्ष से सावधानी बढ़ाएं. बाहरी लोगों पर भरोसे से बचें.

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capricorn horoscope
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अन्य की बातों पर तुरत प्रतिक्रिया न दें. सतर्कता और सजगता से कार्य करें. वित्तीय संतुलन के साथ आगे बढ़ें. विविध प्रयासों में सहजता बनाए रखें. नौकरीपेशा अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता लाएंगे. मेहनत से जगह बनाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र के प्रयास अधिक प्रभावी बनेंगे. समय पर कार्य पूरे करें. व्यवस्था पर भरोसा रखें. जिद व अहंकार में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचें. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में विपक्ष से सावधानी बढ़ाएं. बाहरी लोगों पर भरोसे से बचें.

धन संपत्ति- विदेशी मामले गति पाएंगे. निवेश में रुचि रहेगी. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. विरोधी से बचाव रखें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. कार्यव्यवस्था पर फोकस बढ़ाएं.

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लोग सहयोग देंगे, अपनों का समर्थन मिलेगा
भरोसा रखेंगे, औरों की मदद करेंगे
सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें
लेन-देन में सहज रहेंगे, जल्दबाजी में समझौता न करें
जिद न दिखाएं, अनजान लोगों की बातों में नहीं आएं

प्रेम मैत्री- अपनों की बात को नजरअंदाज न करें. भावनाओं पर नियंत्रण रखें. बहस विवाद में नहीं पड़ें. विनम्रता बढ़ाएं. विविध संबंध सामान्य रहेंगे. संकोच का भाव बढ़ेगा. मन के मामले सामान्य रहेंगे. रिश्ते सुधार पर बने रहेंगे. धैर्य रखें. करीबियों का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान दें. खानपान में सात्विकता बनाए रखें. व्यवस्था संवार पाएगी. चर्चा में सजग बने रहंे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: भूरा

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आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता रखें.

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