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पश्चिम बंगाल: TMC विधायक हुमायूं कबीर के दौरे पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए 'गो बैक’ के नारे

तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर का पश्चिम बंगाल के शशान में हुमायूं कबीर का विरोध हुआ. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ‘गो बैक’ के नारे लगाए. तनाव बढ़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली. वहीं TMC ने कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है.

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तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर का शशान दौरे पर जमकर विरोध हुआ. (Photo-Screengrab/ITG)
तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर का शशान दौरे पर जमकर विरोध हुआ. (Photo-Screengrab/ITG)

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के शशान इलाके में रविवार को तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान तनाव की स्थिति बन गई. उनके पहुंचते ही वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया. कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ ‘गो बैक’ के नारे लगाए. इससे इलाके में तनाव के हालात बन गए.

दरअसल, पूर्व आईपीएस अधिकारी और TMC विधायक हुमायूं कबीर बरासात-2 ब्लॉक के खारीबाड़ी इलाके में एक बैठक करने पहुंचे थे. उन्हें तृणमूल कांग्रेस के ‘कालीघाट गुट’ के करीब माना जाता है. हुमायूं कबीर के पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां जमा हो गए. उन्होंने बैठक का विरोध किया. बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि इलाके में इस तरह की राजनीतिक बैठक से तनाव बढ़ सकता है.

विरोध के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों में टकराव बढ़ गया. इसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा. शशान थाने की पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया और माहौल को शांत कराया.

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इस घटना के बाद TMC ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई. प्रदर्शनकारियों ने इन कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया. बाद में उन्हें बंद कर दिया गया.

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बीजेपी नेता ने लगाए गंभीर आरोप

स्थानीय बीजेपी नेता भास्कर मंडल ने घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी ने किसी स्थानीय तृणमूल नेता या कार्यकर्ता के साथ मारपीट नहीं की है.

उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने किसी को घर से बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं की. मंडल ने कहा कि TMC के शासन के दौरान लोगों ने तोड़फोड़, लूट और डर का सामना किया था. यह बीजेपी की संस्कृति नहीं है.

भास्कर मंडल ने हुमायूं कबीर के इलाके में बैठक करने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के जरिए इलाके में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही थी. उन्होंने धार्मिक तनाव बढ़ाने और हिंसा भड़कने की आशंका भी जताई. मंडल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर से इलाके में अशांति नहीं फैलाने की अपील की थी. BJP कार्यकर्ताओं ने उनसे हाथ जोड़कर बैठक नहीं करने का अनुरोध किया.

यह भी पढ़ें: आरजी कर केस में कोर्ट ले जाते समय पूर्व TMC चेयरमैन को भीड़ ने घेरा, फेंके अंडे, लगे चोर- चोर के नारे

उत्तर 24 परगना जिले की एसपी जे मर्सी ने घटना को लेकर अलग जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था. हुमायूं कबीर तय समय से देर से बैठक में पहुंचे थे. इसी वजह से कुछ लोगों ने नाराजगी जताई और प्रदर्शन किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद हुमायूं कबीर को वहां से सुरक्षित निकाला गया. उन्हें वापस भेज दिया गया.

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घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना रहा. पुलिस ने स्थिति पर नजर रखी. फिलहाल प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. हालांकि घटना को लेकर दोनों राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

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