'हमेशा से एक लक्ष्य था और आगे भी वही रहेगा...', डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को कड़ा संदेश

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है. सोमवार को सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि 'उनका पहला और हमेशा रहने वाला लक्ष्य यही है कि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु हथियार न बना सके'.

और पढ़ें

ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास किसी भी रूप या तरीके से परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए. उन्होंने इसे अपना पहला और हमेशा रहने वाला लक्ष्य बताया. साथ ही उन्होंने लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाने के लिए धन्यवाद भी दिया.

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते शुक्रवार को ट्रंप ने कहा था कि ईरान को हराने के बाद वह जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करेंगे. होर्मुज, जो कि अहम समुद्री रास्तों में शामिल है. दुनिया के करीब पांचवें हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है. ऐसे में इस इलाके को लेकर किसी बड़े फैसले का असर दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने उनकी इस धमकी को 'बकवास' बताया है. दोनों देशों के बीच जून में हुआ समझौता भी रविवार को खत्म हो चुका है. ईरान ने होर्मुज से आवाजाही रोक रखी है, जबकि अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों के पास नौसैनिक नाकाबंदी कर रखी है. इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है.

Advertisement

ट्रंप के बयानों से बढ़ा तनाव

बता दें कि 28 फरवरी से जारी युद्ध के दौरान ट्रंप कई बार ईरान पर हमले की चेतावनी दे चुके हैं. हालांकि, कुछ मौकों पर उन्होंने आखिरी समय में अपना रुख बदला. उन्होंने ईरान के साथ बातचीत की तुलना शतरंज के खेल से भी की है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका वाकई होर्मुज को अपना क्षेत्र घोषित कर पाएगा. डोनाल्ड ट्रंप के इस कड़े रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ सकता है.

---- समाप्त ----