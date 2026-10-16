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सऊदी अरब में 20 अक्टूबर तक एअर इंडिया की सभी उड़ानें रद्द... रियाद, जेद्दा और दम्माम जाने वालों की बढ़ी मुश्किलें

सऊदी अरब में बिगड़ते हालात के कारण एअर इंडिया ने रियाद, दम्माम और जेद्दा आने और जाने वाली सभी उड़ानें 20 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं. प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जा रहा है. एयरलाइन हालात पर नजर रख रही है और सुरक्षित परिचालन शुरू करने के लिए स्थिति का आकलन कर रही है.

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सऊदी अरब के तीन शहरों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें 20 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं (File Photo: ITG)
सऊदी अरब के तीन शहरों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें 20 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं (File Photo: ITG)

सऊदी अरब में बिगड़ते हालात को देखते हुए एअर इंडिया ने रियाद, दम्माम और जेद्दा आने और जाने वाली अपनी सभी उड़ानें 20 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं. एयरलाइन ने 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी दी. प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जा रहा है. सऊदी अरब में हाल के हमलों से हवाई यातायात प्रभावित है और 10 अक्टूबर को रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी.

एअर इंडिया ने कहा कि सऊदी अरब में बदलती स्थिति को देखते हुए ये उड़ानें 20 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी. कंपनी घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही है और सुरक्षित तरीके से परिचालन दोबारा शुरू करने के लिए हालात का लगातार आकलन कर रही है.

एयरलाइन का कहना है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उड़ानें रद्द होने से सऊदी जाने और वहां से भारत लौटने की योजना बना रहे यात्रियों को परेशानी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: हमलों के बीच सऊदी अरब में फंसे लोग कैसे निकलें, भारतीय दूतावास ने जारी किया वीडियो मैसेज

इससे पहले सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था. उन्होंने नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि भारत इस मुश्किल समय में सऊदी जनता और नेतृत्व के साथ खड़ा है. उन्होंने मृतकों के परिवारों से संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

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राजदूत ने बताया कि मृतक भारतीय के परिवार से अधिकारी संपर्क में हैं. हमले में घायल 11 और भारतीयों की मदद के लिए अस्पताल प्रशासन और उनके परिवारों से बात की जा रही है.

राजदूत के मुताबिक रियाद एयरपोर्ट बंद होने से एअर इंडिया और इंडिगो ने उड़ानें रद्द की थीं. सऊदिया, फ्लाईनास और फ्लाईडील की उड़ानें उपलब्ध थीं. यात्री इनसे या पड़ोसी खाड़ी देशों के रास्ते जा सकते हैं, पर पहले उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें. रियाद, दम्माम या जेद्दा के टिकटधारी एयरलाइन से रिफंड और दूसरे विकल्प पूछें.

दूतावास ने भारतीयों से शांत और सतर्क रहने को कहा है. हवाई हमले में खुले में न रहें, घर या सुरक्षित इमारत में रहें. हमलों की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें, क्योंकि यह सऊदी कानूनों का उल्लंघन हो सकता है. दूतावास, वाणिज्य दूतावास और आउटसोर्स सेवा प्रदाता काम कर रहे हैं, इसलिए पासपोर्ट जैसी सेवाओं के लिए संपर्क करें. उमरा यात्रियों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन जारी है. ताजा जानकारी के लिए एयरलाइन और आधिकारिक एडवाइजरी देखते रहें.

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