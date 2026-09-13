भारत ने की ओमान तट के पास समुद्री हमले की निंदा, कहा- 13 भारतीय बचाए गए

विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के पास रविवार को व्यवसायिक जहाज पर हुए हमले में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि रविवार को ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज़, MT El Gaia पर हुए हमले के बाद 13 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है.

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विदेश मंत्रालय के मुताबिक, एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है, उसकी तलाश और बचाव के लिए प्रयास जारी हैं. विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज़ MT El Gaia पर हुए हमले की निंदा की है.

विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि इस घटना के समय जहाज पर 14 भारतीय सवार थे. MEA ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर रख रहा है और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल कर रहा है.

विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति लाने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है. MEA ने कहा, "इस क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग, नाविकों, आम नागरिकों और आम नागरिकों से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है." विदेश मंत्रालय की ओर से आग्रह किया गया है कि क्षेत्र के इंटरनेशनल वॉटरवेज़ से आज़ाद और सुरक्षित नेविगेशन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाए.

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इसके साथ ही, विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को बचाने में मदद के लिए ओमान के अधिकारियों का धन्यवाद भी किया है.

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