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जिसको करनी थी सुरक्षा उसी का रेप, मालदा मेडिकल कॉलेज का सिक्योरिटी मैनेजर अरेस्ट

पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तैनात एक महिला सिक्योरिटी गार्ड ने निजी सुरक्षा एजेंसी के मैनेजर पर बार-बार रेप करने और शिकायत करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शुभंकर लस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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मालदा मेडिकल कॉलेज में रेप का आरोपी अरेस्ट. (Photo- ITG)
मालदा मेडिकल कॉलेज में रेप का आरोपी अरेस्ट. (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी ही सुरक्षा एजेंसी के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ कई बार रेप किया. किसी को बताने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी की पहचान शुभंकर लस्कर के रूप में हुई है. वह अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली निजी एजेंसी में फैसिलिटी मैनेजर के पद पर काम करता है. महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि अस्पताल के डायरिया वार्ड के पास स्थित सुरक्षा एजेंसी के ऑफिस में उसके साथ कई बार यौन हिंसा की गई.

यह भी पढ़ें: पुणे: अमरूद का लालच देकर 9 साल की मासूम से रेप के बाद मर्डर, CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया आरोपी

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महिला के मुताबिक, आरोपी ने उसे धमकाया भी था. उसे डर था कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इसके बाद महिला ने 16 अगस्त को मालदा के इंग्लिश बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. इसके बाद आरोपी शुभंकर लस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया. अब जांच टीम महिला के बयान समेत मामले से जुड़े दूसरे सबूत जुटा रही है. पुलिस ने फिलहाल मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और आरोपों की पूरी पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: पुणे में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, 25 साल का पड़ोसी युवक गिरफ्तार

अस्पताल प्रशासन ने क्या कहा?

मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट-कम-वाइस प्रिंसिपल प्रोसेनजीत बोर ने कहा कि पुलिस ने रेप की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा, "पुलिस ने रेप की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है. मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ. मामला पुलिस की जांच में है."

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