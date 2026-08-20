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Desi Ghee Easy Trick: बिना मक्खन निकाले मलाई से बनाएं दानेदार देसी घी, ये 1 ट्रिक आएगी काम, साथ में निकलेगा खूब सारा पनीर

Desi Ghee Easy Trick: अगर आप मलाई मथने और मक्खन निकालने के लंबे झंझट से बचना चाहते हैं, तो ये आसान किचन ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है. आज हम आपको मलाई से घी निकालने की ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बिना मक्खन निकाले आसानी से घी निकाल सकते हैं. इसके साथ ही आपको खूब सारा पनीर भी मिलेगा.

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गिलास वाली ट्रिक की मदद से आप देसी घी के साथ-साथ खूब सारा पनीर भी निकाल सकते हैं. (Photo: ITG)
गिलास वाली ट्रिक की मदद से आप देसी घी के साथ-साथ खूब सारा पनीर भी निकाल सकते हैं. (Photo: ITG)

Desi Ghee Easy Trick: घर में रोज दूध आता है, जिस पर से मलाई भी रोज ही उतरती है. ज्यादातर लोग दूध की उतरी मलाई को जमा करते हैं. धीरे-धीरे जब जमा हो जाती है, तो कुछ लोग इसी मलाई से घर का देसी घी बनाते हैं. हालांकि, बहुत से ऐसे भी होते हैं, जो घी निकालने के लंबे प्रोसेस को सोचकर मलाई को सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं. अगर आप भी उन्हीं में शामिल हैं, तो आगे से ऐसा ना करें. आज हम आपको मलाई से घी निकालने का एक आसान तरीका बताने वाले हैं, जिसमें आपको घी निकालने के लिए पहले मलाई को मथकर पहले मक्खन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.  

जी हां, एक आसान ट्रिक की मदद से मलाई से सीधे घी तैयार किया जा सकता है. यानी मक्खन वाला स्टेप इस तरीके को फॉलो करके स्किप किया जा सकता है. खास बात ये है कि इस तरीके में घी के साथ पनीर भी मिल जाता है. यानी एक ही मलाई से एक ही बार में आप शुद्ध देसी घी और पनीर दोनों चीजें पा सकते हैं.  

मलाई से घी और पनीर निकालने का तरीका:

1. शुद्ध देसी और पनीर निकालने के लिए करीब एक हफ्ते की जमा की हुई दूध की मलाई लेनी होगी. अगर मलाई फ्रीजर में रखी है तो घी बनाने से कुछ घंटे पहले उसे बाहर निकाल कर रख दें, ताकि वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए.

2. अब इसे मोटे तले वाली कड़ाही में डालें. इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर धीमी से मीडियम आंच पर पकाएं. मलाई को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वो नीचे चिपके नहीं. जब मलाई पूरी तरह पिघलकर दूध जैसी नजर आने लगे, तो गैस बंद कर दें.

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3. अब इस पिघली हुई मलाई के बीच एक ऐसा गिलास रखें जिसमें पानी भरा हो. गिलास को कड़ाही के बीच में ही रखें और कड़ाही को रातभर के लिए फ्रिज में रख दें.

4. सुबह तक मलाई अच्छी तरह जम जाएगी. अब गिलास को बाहर निकाल लें. जहां गिलास रखा था, वहां एक गड्ढा बन जाएगा. इसमें ठंडा पानी डालें और उस पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लें. ऐसा एक-दो बार करने से मलाई से एक्स्ट्रा पानी अलग हो जाएगा.

5. इस पानी को फेंकने की जरूरत नहीं है. इसमें थोड़ा नमक डालकर पिया जा सकता है या फिर इसे कढ़ी जैसी डिश में इस्तेमाल किया जा सकता है.

6. जमी हुई मलाई को फिर से कड़ाही में डालकर धीमी से मीडियम आंच पर पकाएं. यहां ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपको घी के साथ पनीर भी चाहिए तो मलाई को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है.

7. जब मलाई पूरी तरह पिघल जाए और उसका रंग हल्का पीला पड़ने लगे, तब गैस बंद कर दें. अब इसे छान लें. छानने के बाद जो ठोस हिस्सा बचेगा, उसे साफ कपड़े में बांधकर कुछ देर किसी भारी चीज के नीचे रख दें.

8. आपका घर का ताजा पनीर तैयार हो जाएगा. आप इसे सब्जी से लेकर पराठे तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

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9. पनीर अलग करने के बाद जो लिक्विड मलाई बची है, उसे दोबारा कड़ाही में डालें और धीमी आंच पर पकाएं. धीरे-धीरे इसमें से घी अलग होने लगेगा. जब ऊपर साफ घी दिखाई देने लगे और नीचे ठोस कण जमा हो जाएं, तो गैस बंद कर दें. इसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर छानकर साफ, सूखे और एयरटाइट डिब्बे में भर दें.

10. घी निकालने के बाद कड़ाही में जो स्वादिष्ट खुरचन बचती है, उसे फेंकना बिल्कुल जरूरी नहीं है. इसमें पिसी हुई चीनी मिलाकर छोटे-छोटे पेड़े बनाए जा सकते हैं.

यानी इस तरीके में मलाई का लगभग हर हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है. घी भी तैयार, पनीर भी तैयार और आखिर में मीठी खुरचन से एक छोटी सी मिठाई भी बन गई.

इस तरीके की खास बात क्या है?
मलाई से घी बनाने के पारंपरिक तरीके में पहले मक्खन निकालने के लिए काफी देर तक मथना पड़ता है. इस तरीके में उस स्टेप को छोड़ दिया जाता है. यही वजह है कि ये तरीका उन लोगों के लिए आसान हो सकता है जो घर पर घी बनाना तो चाहते हैं, लेकिन मक्खन निकालने की लंबे प्रोसेस से बचना चाहते हैं.

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