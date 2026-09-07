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Mithun Tarot Rashifal 7 September 2026: व्यवहार बेहतर बना रहेगा, संबंधों में सकारात्मकता रहेगी

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 7 September 2026: आर्थिक विषयों को बढावा मिलेगा. आधुनिक मामले पक्ष में रहेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. वित्तीय समझ व स्पष्टता बढे़गी. बैंकिंग कार्यों में सकारात्मकता रहेगी. पहल बनाए रखेंगे.

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gemini horoscope
gemini horoscope

नवीन कार्यों को बढ़ावा देंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. प्रशासनिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. रचनात्मक एवं बड़ा सोचेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास गति पाएंगे. निजी विषयों में सक्रियता आएगी. श्रेष्ठ कार्यों से जुडे रहेंगे. निजी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रयासों में अनुकूलन रहेगा. विविध मामले बनेंगे. कार्य व्यापार संवार लेंगे. नवाचार बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सुधार होगा. सक्रियता से लाभ संवार पाएगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में समय देने का भाव रहेगा. मामले लंबित नहीं रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों को बढावा मिलेगा. आधुनिक मामले पक्ष में रहेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. वित्तीय समझ व स्पष्टता बढे़गी. बैंकिंग कार्यों में सकारात्मकता रहेगी. पहल बनाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. चर्चा में पहल बनाए रखेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. मित्रता पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास में वृद्धि होगी. रिश्ते सुखकर रहेंगे. व्यवहार बेहतर बना रहेगा. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियों की सलाह रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. विभिन्न गतिविधियों से जुड़ेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सीख सलाह बढ़ाएंगे. सेहत संवरेगी.

शुभ अंक: 2, 5, 7 और 8

शुभ रंग: स्काई ब्लू

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आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. नया सोचें.

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