Kark Tarot Rashifal 7 September 2026: खर्च की अधिकता बनी रहेगी, योग्यजनों की सुनें

बजट पर नियंत्रण बढ़ाए रखें. बड़ों की सीख सलाह से कार्य करें. कामकाज में सहजता रहेगी. नीति नियम के अनुसार कार्य करें. सहकार पर जोर रखें. वैदेशिक कार्यों में गति आएगी. व्यवस्था के अनुसार चलेंगे. कार्यगति मध्यम रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश रखेंगे. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. रिश्तेदारों का घर आगमन होगा. न्यायिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विदेश यात्रा हो सकती है.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर भूलचूक की स्थिति से बचें. सूझबूझ से कार्य करें. कामकाज पर ध्यान दें. प्रलोभन में नहीं आएं. अकारण हस्तक्षेप से बचें. सेवाभावी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- अर्थव्यवस्था पर फोकस रखें. खर्च की अधिकता बनी रहेगी. योग्यजनों की सुनें. उचित प्रस्ताव पाएंगे. लेनदेन में सावधानी बरतें. ठगों से बचाव बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- उतावली से बात प्रभावित हो सकती है. चर्चा में जल्दबाजी न करें. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का संप्रेषण बढ़ेगा. मित्रगण व सहकर्मी सहयोगी होंगे. भावनात्मक विषयों में सामंजस्यता रखें. बहस में न पड़ें. मौके पर बात रखें. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- लेनदेन पर ध्यान दें. सहकारिता से आगे बढ़ें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. मनोबल ऊंचा बनाए रहें.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र बनें.

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