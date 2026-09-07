Vrishabh Tarot Rashifal 7 September 2026: कारोबारी लक्ष्य पर जोर होगा, व्यवसायिक पक्ष मजबूत होगा

घर परिवार में बड़ी उपलब्धि जुड़ सकती है. करियर व्यवसाय में उछाल रहेगा. चहुंओर इच्छित वातावरण रहेगा. बचत के प्रयास बल पाएंगे. धन संरक्षण पर ध्यान देंगे. परिवार में सामंजस्यता बढ़ेगी. कामकाज में उत्साह दिखाएंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. अतिथियों का आना बना रहेगा. व्यवहार में मधुरता रहेगी. संकोच में कमी आएगी. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. भव्यता व साज संवार में रुचि दिखाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- सभी कार्य सधेंगे. कारोबारी लक्ष्य पर जोर होगा. व्यवसायिक पक्ष मजबूत होगा. लेनदेन में सक्रियता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक अवसरों पर नजर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ के अवसर बनेंगे. परंपरागत विषयों पर फोकस रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्यगति प्रभावी बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा. बैंकिंग कार्य करेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से चर्चा संवाद में सहजता रहेगी. घर परिवार में चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सभी के साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. परिवार में आनंद के क्षण बनेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. करीबी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साहस व संपर्क बढ़ेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 8

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. अतिथि का सत्कार करें.

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