मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य और सावधानी से आगे बढ़ने का है. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. धन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. नौकरी करने वाले लोग जॉब बदलने में जल्दबाजी न दिखाएं. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. आर्थिक फैसलों में सावधानी रखें. नौकरी बदलने के लिए अभी अनुकूल समय नहीं है.

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शुभ दिन: मंगलवार और गुरुवार.

शुभ रंग: केसरिया.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह आर्थिक लिहाज से अच्छा रहने वाला है. धन लाभ के योग बनेंगे और मन की परेशानियां कम हो सकती हैं. प्रॉपर्टी खरीदने या उससे जुड़ा कोई फैसला लेने के लिए समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. नई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रयास जरूर करें. कारोबारियों को भी व्यापार विस्तार के मौके मिल सकते हैं. अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें और मन में शक न पालें. नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे. धन लाभ के योग हैं.

शुभ दिन: बुधवार और शुक्रवार.

शुभ रंग: क्रीम.

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी. धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. नौकरी बदलने का विचार फिलहाल टाल दें. कारोबार में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह है. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें. परिवार के सदस्यों के लिए भी समय निकालें. कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ानी होगी. व्यापार और आर्थिक फैसलों में धैर्य रखें.

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शुभ दिन: बुधवार और शुक्रवार.

शुभ रंग: हल्का पीला.

उपाय: प्रतिदिन शिव परिवार का जल से अभिषेक करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा रह सकता है. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के योग हैं. हालांकि, कुछ लोगों के साथ मतभेद हो सकते हैं. इसलिए बातचीत के दौरान धैर्य बनाए रखें. सकारात्मक सोच के साथ किए गए कामों में लाभ मिल सकता है. कारोबारियों के लिए भी मुनाफे के अवसर बनेंगे. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और आक्रामक स्वभाव वाले लोगों से दूरी बनाए रखें. रुके हुए काम पूरे होंगे. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे.

शुभ दिन: सोमवार और मंगलवार.

शुभ रंग: सफेद.

उपाय: प्रतिदिन 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. स्वास्थ्य भी सामान्यतः अनुकूल रहेगा. हालांकि, करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले जल्दबाजी में न लें. कारोबार में उधार लेकर निवेश करने से बचें. सोच-समझकर आगे बढ़ने से लाभ मिल सकता है. मेहनत का फल मिलेगा. रुके हुए काम बनने के योग हैं.

शुभ दिन: मंगलवार.

शुभ रंग: लाल.

उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है. घर-परिवार में चल रही परेशानियां दूर होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है. कारोबारियों को व्यापार आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे. कमाई बढ़ेगी. बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. खान-पान का ध्यान रखें और लंबी दूरी की यात्रा से बचें. नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे. बेरोजगारों को अच्छी खबर मिल सकती है.

शुभ दिन: बुधवार और शुक्रवार.

शुभ रंग: हरा.

उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों को इस सप्ताह अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा. विदेश से जुड़े कारोबार, खासकर आयात-निर्यात के काम में लाभ मिल सकता है. विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं. नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में सतर्कता बरतनी होगी. पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें और सेहत को नजरअंदाज न करें. विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ के योग हैं. खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.

शुभ दिन: शुक्रवार.

शुभ रंग: सफेद.

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. धन लाभ के योग बनेंगे और अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए आगे बढ़ने के अवसर हैं. हालांकि, अहंकार से बचना होगा. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें और सोच-समझकर फैसले लें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे.

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शुभ दिन: मंगलवार.

शुभ रंग: लाल.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए सप्ताह मेहनत का फल लेकर आ सकता है. आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. कारोबार करने वालों को भी लाभ हो सकता है. आय में वृद्धि हो सकती है. महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए गुरुवार का दिन अनुकूल रहेगा. हालांकि, गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा और मन में नकारात्मक विचारों को जगह नहीं देनी चाहिए. नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ के योग हैं. मेहनत सफल होगी.

शुभ दिन: गुरुवार.

शुभ रंग: पीला.

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. व्यापार करने वालों के लिए लाभ का समय है. हालांकि, नौकरी बदलने के लिए अभी जल्दबाजी न करें. प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है. विवाहित लोगों को अपने रिश्ते में तनाव बढ़ने से रोकना होगा. परिवार को समय दें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. नौकरी बदलने से बचें.

शुभ दिन: गुरुवार और शुक्रवार.

शुभ रंग: सफेद.

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन लाभ के अवसर लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. कारोबारियों को व्यापार में फायदा होने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर अधिक समय देना होगा. आलस्य से बचें और नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. व्यापार में लाभ हो सकता है.

शुभ दिन: शुक्रवार.

शुभ रंग: आसमानी.

उपाय: प्रतिदिन 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए सप्ताह मान-सम्मान और आर्थिक स्थिति के लिहाज से अच्छा रह सकता है. धन से जुड़े मामलों में सुधार होगा और अटके हुए काम पूरे होने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के अवसर मिलेंगे. कारोबारियों को भी मुनाफा हो सकता है. हालांकि, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. पैरों और घुटनों में दर्द जैसी परेशानी हो सकती है. गुस्से से बचें. नौकरी में तरक्की और कारोबार में लाभ के योग हैं.

शुभ दिन: मंगलवार और गुरुवार.

शुभ रंग: पीला.

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें.

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