टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के ब्रेकअप की गॉसिप ट्रेंड कर रही है. दोनों को बिग बॉस में प्यार हुआ था. उनका रिश्ता डेटिंग से आगे बढ़ने वाला था. फैमिली को भी ये रिश्ता मंजूर था. मगर इससे पहले ही उनके बीच कोई तीसरा आ गया. आरोप है अविनाश ने एक्ट्रेस को चीट किया है. धोखे से टूटीं ईशा बुरे दौर से गुजर रही हैं.

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ट्रोल्स के निशाने पर अविनाश

इस बीच विवाद तब बढ़ा जब अविनाश ब्रेकअप के बाद क्लब में पार्टी करते दिखे. उन्होंने डीजे स्टेशन पर आकर बेवफा तू निकली सॉन्ग प्ले किया. साथ में ये भी कहा कि जब पर्सनल लाइफ में लगी पड़ी हो तो ये गाना सूट करता है. ये वीडियो देखकर इंटरनेट पर तहलका मच गया. ईशा के सगे भाई और मुंहबोले भाई रजत दलाल ने एक्टर को एक्सपोज किया. लोगों ने भी अविनाश को ट्रोल लिया. विवाद बढ़ता देख अब अविनाश ने इंस्टा स्टोरी पर अपना लंबा चौड़ा वीडियो पोस्ट कर माफी मांगी है.

अविनाश ने मांगी माफी

एक्टर ने कहा कि वो इस विवाद को अब खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने ईशा सिंह संग रिश्ता टूटने का कसूरवार भी खुद को बताया. एक्टर ने कहा- मैंने अपने डीजे में एक गाना प्ले कर दिया था. जिसके बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं. बहुत सारे एडिट्स बन रहे हैं. मुझे पता है ये सबसे ज्यादा ईशा को हर्ट कर रहा है. उसकी फैमिली दुखी हो रही है. मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था. लेकिन जो भी हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं. मेरे और ईशा के अलग होने का जिम्मेदार मैं हूं. मैं दोषी हूं. मेरी ही गलती है. मैं बस माफी मांगने आया हूं.

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''मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस मैटर में फैमिली और फ्रेंड्स को इंवॉल्व ना करें. ऐसा नहीं होना चाहिए था. मैं सबसे अपील करूंगा कि इस बात को यहीं पर खत्म करें. इसे बढ़ाएं ना. दो लोगों के आपस की बात है. परिवार और दोस्तों को ऐसी धमकियां ना भेंजे. मुझे खुद पर काम करने की जरूरत है. मैं अपने ऊपर भी काम करके खुद को फिक्स करना चाहता हूं. ये जरूरी है. जब मैं ठीक होऊंगा तभी वापस लौटूंगा. तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें. इस मैटर को यहीं पर खत्म करें.''

ईशा और अविनाश का रिश्ता टूटने से फैंस काफी परेशान हैं. दोनों पति पत्नी और पंगा सीजन 2 में गेस्ट जोड़ी भी बनकर आए थे. ईशा को प्यार में मिले धोखे ने उन्हें तोड़ दिया है. लेकिन मुश्किल वक्त में फैमिली ईशा के साथ है.

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