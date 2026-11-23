पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के साले की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत ने जयपुर के चौमूं स्थित 5-स्टार होटल में 16 नवंबर 2026 को शादी रचाई, जिसमें बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की दुनिया तक के सेलेब्स मौजूद रहे. सबने एक से बढ़कर एक आउटफिट्स पहने, लेकिन जिस लुक ने सबका दिल चुराया वो दूल्हे की बहन सागरिका घाटगे का था. शादी-ब्याह का मौका हो और घर की बेटी अपने शाही अंदाज से महफिल लूट ले, तो नजारा देखने लायक होता है. सागरिका अपने भाई की शादी में किसी महारानी की तरह सुंदर लग रही थीं. उनका लुक सिंपल होने के बाद भी रॉयल था.



डस्टी पिंक सिल्क साड़ी, गले में हीरे और रूबी का बेशकीमती हार और माथे पर सजा मांगटीका... सागरिका का पूरा लुक किसी रॉयल महारानी से कम नहीं लग रहा था. उनकी तस्वीरें सामने आते ही फैंस की नजरें उनके शाही अंदाज पर टिक गई हैं. उनकी स्टाइलिस्ट ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो तरह-तरह से पोज देती नजर आ रही हैं.



डस्टी पिंक साड़ी में सागरिका का रॉयल अवतार

भाई की शादी के खास मौके पर सागरिका ने लहंगा नहीं चुना, बल्कि साड़ी में रॉयल दिखना पसंद किया. उन्होंने शादी के लिए डस्टी पिंक और ब्रॉन्ज शेड की खूबसूरत कस्टमाइज्ड सिल्क साड़ी चुनी. साड़ी पर बारीकी से की गई जरी और गोटा-पत्ती की कढ़ाई इसे बेहद खास बना रही थी. इसके साथ ही उसमें वाइट स्टोंस का काम किया गया था, जो साड़ी को चमक दे रहा था. इसका एम्बेलिश्ड पल्लू उनके लुक को और भी रॉयल बना रहा था. साड़ी के ट्रेडिशनल रंग और क्लासिक डिजाइन में सागरिका का अंदाज देखते ही बन रहा था. उन्होंने साड़ी के साथ मैचिंग स्लीव्लेस ब्लाउज पेयर किया थी. हालांकि, उन्होंने साड़ी के पल्लू को एक कंधे पर टक करके अपने दूसरे कंधे पर ले रखा था.

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सागरिका घाटगे ने भाई की शादी में साड़ी पहनी. (Photo: Instagramstories/@sagarikaghatge)



गले में हीरे-रूबी का हार, मांगटीके ने बढ़ाई खूबसूरती

सागरिका के पूरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनकी रॉयल जूलरी ने खींचा. उन्होंने गले में दो नेकलेस पहले थे. एक मोतियों से बना चोकर था, तो वहीं दूसरे नेकलेस में डायमंड और रूबी जड़े थे. दोनों ही नेकलेस बेहद खूबसूरत थे. इसके साथ मैचिंग ईयररिंग्स, हाथों में चौड़े कंगन और माथे पर सजा मांगटीका उनके लुक को शाही टच दे रहा था. खास बात यह रही कि उनकी जूलरी ने साड़ी की खूबसूरती को और निखार दिया.



सटल मेकअप और जूड़े में दिखा क्लासी अंदाज

साड़ी और हैवी जूलरी के साथ सागरिका ने अपने मेकअप को काफी सॉफ्ट और एलिगेंट रखा. न्यूड लिपस्टिक, सटल बेस, माथे पर छोटी सी बिंदी और करीने से बना सेंटर-पार्टेड हेयर बन उनके लुक को परफेक्ट बना रहा था. उन्होंने अपने पूरे लुक में कहीं भी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उनका अंदाज बेहद ग्रेसफुल नजर आया.

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सागरिका के शाही लुक पर टिकीं फैंस की नजरें

सागरिका घाटगे की शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद उनका ट्रेडिशनल अवतार चर्चा में है. उनका यह लुक उन महिलाओं के लिए भी इंस्पिरेशन है, जो किसी फैमिली वेडिंग में भारी-भरकम लहंगे की जगह साड़ी पहनकर रॉयल और एलिगेंट दिखना चाहती हैं. डस्टी पिंक साड़ी से लेकर हीरे-रूबी के हार तक, सागरिका ने अपने हर अंदाज से भाई की शादी में खूब लाइमलाइट बटोरी.

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