'अब्बा, मुझे BMW चाहिए'... बेटे को 2.30 करोड़ की कार गिफ्ट करने वाले शम्सुद्दीन कभी मुंबई में थे लाइटमैन, आज विदेशों तक चावल का कारोबार

किसी बच्चे के लिए एग्जाम में अच्छे नंबर लाना खुशी की बात होती है. उसे उम्मीद रहती है कि घरवाले तारीफ करेंगे, शायद कोई पसंदीदा चीज दिला देंगे या कहीं घुमाने ले जाएंगे. लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में नौवीं क्लास के बच्चे को उसके अच्छे रिजल्ट पर जो तोहफा मिला, उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. पिता ने बेटे को करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपये की BMW M4 Competition गिफ्ट कर दी.

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बेटे की यह ख्वाहिश पूरी करने वाले पिता शम्सुद्दीन मिद्या कभी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में लाइटमैन का काम करते थे. आज उनका चावल का कारोबार विदेशों तक है. मुंबई में रोशनी का इंतजाम करने से लेकर करोड़ों की कार खरीदने तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता.

पूर्व बर्धमान जिले के गलसी विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है पराज. इसी गांव के रहने वाले हैं शम्सुद्दीन मिद्या. उनके बेटे मोहम्मद तलहा की उम्र 15 साल है और वह एक स्थानीय स्कूल में नौवीं क्लास में पढ़ता है. हाल ही में तलहा ने हाफ ईयरली एग्जाम दी थी. उसने अच्छा स्कोर किया तो पिता काफी खुश हुए.

वैसे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आने पर बच्चों को कई तरह के तोहफे मिलते हैं, लेकिन तलहा के मन में एक खास ख्वाहिश थी. उसे BMW कार पसंद थी. वह काफी समय से अपने पिता से BMW दिलाने की बात कह रहा था. एक दिन उसने अपने अब्बा से कहा था, 'अब्बा, मुझे एक BMW चाहिए.'

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शम्सुद्दीन ने बेटे की यह बात याद रखी. जब तलहा का हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आया तो उन्होंने उसकी पुरानी इच्छा पूरी करने का फैसला कर लिया. वह मुंबई गए और अंधेरी के एक जाने-माने शोरूम से BMW M4 Competition खरीद लाए. इस कार की कीमत करीब 2.30 करोड़ रुपये बताई गई है.

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जब यह चमचमाती कार एक खास कंटेनर में लदकर पराज गांव पहुंची तो लोग उसे देखने के लिए जुट गए. केले के कोमल पत्ते जैसे चमकीले हरे रंग की इस कार ने अट्रैक्ट किया. देखते ही देखते यह खबर आसपास के इलाकों में भी फैल गई कि गांव के एक कारोबारी ने अपने बेटे को करोड़ों की BMW गिफ्ट की है.

कभी मुंबई में करते थे लाइटमैन का काम

शम्सुद्दीन की आज की जिंदगी देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि उनका सफर कहां से शुरू हुआ था. साल 2003 में वह काम की तलाश में मुंबई पहुंचे थे. वहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में लाइटमैन के तौर पर काम किया. फिल्मों की शूटिंग के दौरान लाइट लगाने और रोशनी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी संभाली.

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मुंबई में उन्होंने करीब सात साल बिताए. फिर 2010 में अपने गांव पराज लौट आए. गांव वापस आने के बाद उन्होंने धान और चावल का कारोबार शुरू किया. धीरे-धीरे मेहनत रंग लाने लगी और उनका काम बढ़ता चला गया. आज गलसी इलाके में उनकी तीन चावल मिलें हैं.

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शम्सुद्दीन का कारोबार सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है. वह वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में चावल का निर्यात करते हैं. यानी कभी मुंबई में फिल्मी दुनिया की शूटिंग के दौरान रोशनी का इंतजाम करने वाले शम्सुद्दीन आज अपने कारोबार के जरिए विदेशों तक पहुंच चुके हैं.

एक दौर था जब वह अपने गांव से मुंबई काम की तलाश में गए थे. आज उनके पास इतना बड़ा कारोबार है कि बेटे की पसंद की करोड़ों की कार खरीदना उनके लिए मुमकिन हो सका.

BMW से पहले भी लग्जरी गाड़ियों का शौक

शम्सुद्दीन को महंगी और लग्जरी गाड़ियों का शौक पहले से है. उनके कार कलेक्शन में रेंज रोवर, वोल्वो, महिंद्रा थार और हुंडई अल्काजार जैसी गाड़ियां शामिल हैं. अब इसमें BMW M4 Competition भी जुड़ गई है. उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी तीन अंक 555 हैं. इसी नंबर को लेकर भी उनकी पसंद की चर्चा होती है. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की गाड़ियों के नंबर से भी इसकी तुलना की जा रही है.

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शम्सुद्दीन ने जिस बेटे तलहा को कार गिफ्ट की है, वह अभी 15 साल का है. उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए फिलहाल उसके खुद BMW चलाने का सवाल ही नहीं है. बेटे ने बताया कि वह अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है. उसका प्लान है कि हफ्ते में एक बार कार में बैठेगा. उस दौरान गाड़ी उसके पिता चलाएंगे और वह बगल की सीट पर बैठकर सफर का आनंद लेगा.

यानी जिस कार को पाने का सपना तलहा ने देखा था, वह उसे खुद नहीं चलाएगा. लेकिन अपने अब्बा के साथ उसमें बैठने का अनुभव ही उसके लिए खुशी की बात है. बेटे की इस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद शम्सुद्दीन भी खुश हैं. उन्होंने कहा, 'उसने बहुत पहले मुझसे कहा था, 'अब्बा, मुझे एक BMW चाहिए.' इसलिए मैंने उसे एक BMW खरीदकर दे दी.'

शम्सुद्दीन अपने इलाके के जरूरतमंद और कमजोर लोगों की मदद भी करते हैं. वह मुश्किल में फंसे लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं. कई बार वह यह मदद बिना किसी को बताए करते हैं. फिलहाल पराज गांव में उनकी BMW की चर्चा है. कोई कार की कीमत जानकर हैरान है तो कोई शम्सुद्दीन के सफर की बात कर रहा है. एक पिता ने बेटे की ख्वाहिश को याद रखा और उसे पूरा किया.

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