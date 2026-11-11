FSSAI ने बदले दूध पैकेजिंग के नियम, इस तारीख से हर पैक पर लगेगा खास लोगो

दूध खरीदते समय अब पैकेट पर एक खास निशान भी देख सकेंगे. दूध और उससे बने उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को अपनी पैकेजिंग में यह लोगो लगाना होगा. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इसके लिए नया नियम तय किया है. खास बात यह है कि पैकेट के आकार के हिसाब से लोगो का साइज भी अलग-अलग होगा.

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यह नियम 1 जुलाई 2028 से लागू होगा. इसके बाद दूध और संबंधित डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग पर तय डिजाइन वाला लोगो लगाना जरूरी होगा.

दूध के साथ दूसरे डेयरी उत्पाद भी दायरे में

FSSAI के नए नियम में सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि दूध से बने उत्पादों को भी शामिल किया गया है. इसमें कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं. यानी जिन उत्पादों में दूध एक जरूरी हिस्सा होता है, उनकी पैकेजिंग पर भी यह लोगो लगाना होगा.

नए लोगो का डिजाइन तय कर दिया गया है. इसमें नीले रंग का चौकोर बॉक्स होगा. इसके बीच में सफेद रंग की दूध की बूंद बनी होगी. कंपनियों को इसी तय डिजाइन के मुताबिक पैकेट पर लोगो लगाना होगा. वहीं, FSSAI ने पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल के क्षेत्रफल के आधार पर लोगो का न्यूनतम साइज तय किया है. छोटे पैकेट पर लोगो छोटा होगा, जबकि बड़े पैकेट पर इसका आकार ज्यादा रखना होगा.

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पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल का क्षेत्रफल

100 वर्ग सेमी तक 6 मिमी

100 से 500 वर्ग सेमी तक 8 मिमी

500 से 2500 वर्ग सेमी तक 12 मिमी

2500 वर्ग सेमी से ज्यादा 16 मिमी

कंपनियां तय न्यूनतम आकार से बड़ा लोगो लगा सकती हैं, लेकिन इससे छोटा लोगो लगाने की अनुमति नहीं होगी.

कब से लागू होगा नया नियम?

FSSAI ने 6 नवंबर 2026 को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया. इसे 9 नवंबर 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया. नए नियम को 1 जुलाई 2028 से लागू किया जाएगा.

इस नियम का मसौदा फरवरी 2025 में जारी किया गया था. उस समय लोगों से 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं. FSSAI ने मिले सुझावों पर विचार करने के बाद अब अंतिम संशोधन जारी किया है.



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