काली हल्दी की कीमत हजारों रुपये किलो क्यों? एक पौधे से कितनी होती है कमाई

आपने बाजार में आम पीली हल्दी तो खूब देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी काली हल्दी के बारे में सुना है? यह हल्दी अंदर से गहरे नीले-काले रंग की होती है. इसकी कीमत सामान्य हल्दी के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकती है. कई जगह इसकी कीमत 500 से 2,000 रुपये किलो तक बताई गई है. वहीं, कुछ बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत इससे भी ज्यादा दिखाई देती है. यही वजह है कि किसानों के बीच काली हल्दी की खेती को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है. कुछ किसान इसे कमाई का अच्छा जरिया मान रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि आखिर काली हल्दी इतनी महंगी क्यों बिकती है? क्या सच में इसका एक पौधा हजारों रुपये की कमाई करा सकता है? आइए आसान भाषा में इसकी पूरी जानकारी समझते हैं.

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काली हल्दी को अंग्रेजी में ब्लैक टर्मरिक (Black Turmeric) कहा जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम Curcuma caesia है. यह अदरक और सामान्य हल्दी वाले पौधों के ही परिवार से आती है. इसकी सबसे खास बात इसकी गांठ यानी जमीन के अंदर उगने वाला हिस्सा है. बाहर से यह सामान्य हल्दी की तरह दिख सकती है, लेकिन इसे काटने पर अंदर का रंग नीला-काला या गहरा बैंगनी दिखाई देता है. इसकी खुशबू भी सामान्य हल्दी से अलग होती है. सामान्य पीली हल्दी का इस्तेमाल ज्यादातर खाने में मसाले और रंग के लिए किया जाता है. वहीं, काली हल्दी का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा, कुछ आयुर्वेदिक उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों और वैज्ञानिक शोध में किया जाता है. इसके अंदर कई तरह के प्राकृतिक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जिन पर शोध भी किया जा रहा है.

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आखिर काली हल्दी इतनी महंगी क्यों बिकती है?

काली हल्दी की ऊंची कीमत के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी कम उपलब्धता है. सामान्य पीली हल्दी की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन काली हल्दी की खेती अभी उतनी आम नहीं है. इसकी खेती करने वाले किसानों की संख्या भी सीमित है. दूसरी वजह इसकी मांग है. इसका इस्तेमाल कुछ पारंपरिक औषधीय प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक सामान और रिसर्च में किया जाता है. ऐसे में इसकी अच्छी क्वालिटी वाली गांठों की मांग बनी रहती है. इसके अलावा, इसकी कीमत गांठ की क्वालिटी , नमी, आकार, सफाई और सूखी या कच्ची हल्दी होने के आधार पर बदलती है. यही कारण है कि हर जगह इसका एक जैसा भाव नहीं मिलता.

काली हल्दी के लिए 500 से 900 रुपये प्रति किलो तक भाव मिलने की उम्मीद बताई गई थी. वहीं,कुछ जगहों पर यह 2,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बेची जाती है.

एक पौधे से कितनी काली हल्दी निकलती है?

काली हल्दी की खेती में कमाई का हिसाब समझने के लिए सबसे पहले इसकी पैदावार जानना जरूरी है. इसकी फसल तैयार होने में आमतौर पर 8 से 9 महीने का समय लगता है. इसके बाद जमीन के अंदर उगी गांठों को खोदकर निकाला जाता है. एक पौधे से कितनी हल्दी निकलेगी, यह बीज की किस्म, मिट्टी, मौसम, सिंचाई और देखभाल पर निर्भर करता है. इसलिए हर पौधे से एक जैसी पैदावार मिलने की गारंटी नहीं होती. इसका मतलब है कि काली हल्दी की खेती में कच्ची गांठों और सूखी गांठों का वजन अलग-अलग होता है. किसान को कमाई का हिसाब लगाते समय इस अंतर को जरूर समझना चाहिए.

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एक पौधे से कितने रुपये की कमाई हो सकती है?

मान लीजिए किसी किसान के खेत में एक पौधे से 100 ग्राम कच्ची काली हल्दी निकलती है. अगर उसे 500 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदार मिल जाता है, तो उस पौधे की उपज की कीमत करीब 50 रुपये होगी. अगर उसी किसान को 2,000 रुपये प्रति किलो का भाव मिलता है, तो 100 ग्राम हल्दी की कीमत 200 रुपये होगी. लेकिन यह सिर्फ गणित समझाने का उदाहरण है, पक्की कमाई नहीं. ध्यान देने वाली बात यह है कि 2,000 रुपये किलो का भाव हर किसान को नहीं मिलता. कई बार यह कीमत खास क्वालिटी, सीमित मात्रा या किसी खास खरीदार के लिए होती है. इसके अलावा खेती में बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी, खुदाई और पैकिंग का खर्च भी जुड़ता है. इसलिए सिर्फ बाजार में ऊंची कीमत देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि हर पौधे से सैकड़ों रुपये का मुनाफा होगा.

काली हल्दी की खेती कैसे की जाती है?

काली हल्दी की खेती इसके बीज से नहीं, बल्कि इसकी गांठों के टुकड़ों से की जाती है. किसान जमीन के अंदर मौजूद गांठों को काटकर खेत में लगाते हैं. इन्हीं से नए पौधे निकलते हैं. इसकी खेती के लिए ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें पानी जमा न हो और नमी बनी रहे. खेत तैयार करते समय अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई जा सकती है.

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कृषि संबंधी जानकारी के मुताबिक, इसकी रोपाई के लिए लगभग 30×30 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है. पूर्वोत्तर भारत में अप्रैल के मध्य का समय रोपाई के लिए अच्छा माना गया है, जबकि दूसरे इलाकों में मानसून से पहले का समय उपयुक्त हो सकता है. फसल के दौरान खेत में नमी बनाए रखना जरूरी है. जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए. साथ ही समय-समय पर खरपतवार हटाना भी जरूरी होता है.

काली हल्दी की फसल कितने महीने में तैयार होती है?

काली हल्दी की फसल को तैयार होने में करीब 8 से 9 महीने लगते हैं. जब पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, तब किसान इसकी गांठों की खुदाई करते हैं. खुदाई के बाद गांठों को मिट्टी से साफ किया जाता है. इसके बाद जरूरत के मुताबिक इन्हें ताजा बेचा जाता है या छोटे टुकड़ों में काटकर सुखाया जाता है. सुखाने के बाद इनका वजन काफी कम हो जाता है. यही वजह है कि कच्ची और सूखी काली हल्दी के भाव की तुलना सीधे नहीं करनी चाहिए.

काली हल्दी बेचने के लिए कहां मिलता है बाजार?

काली हल्दी को बेचने के लिए किसान आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों, जड़ी-बूटी के कारोबारियों, मसालों के थोक व्यापारियों और कुछ कॉस्मेटिक कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं. दिल्ली का खारी बावली बाजार भी जड़ी-बूटियों और मसालों के बड़े बाजारों में शामिल है. हालांकि, वहां बिक्री से पहले खरीदार और मिलने वाले भाव की जानकारी लेना जरूरी है. किसान चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी खरीदार तलाश सकते हैं. लेकिन खेती शुरू करने से पहले यह पता करना जरूरी है कि आसपास इसका खरीददार कौन है और वह किस गुणवत्ता की हल्दी खरीदता है.

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क्या काली हल्दी की खेती से सच में मोटी कमाई हो सकती है?

काली हल्दी की खेती से अच्छी कमाई की संभावना जरूर है, लेकिन इसे रातों रात अमीर बनाने वाली फसल समझना ठीक नहीं होगा. इसकी सबसे बड़ी चुनौती सही बाजार और खरीदार तलाशना है. कई बार किसान ऊंची कीमत मिलने की उम्मीद में बड़ी मात्रा में इसकी खेती कर लेते हैं, लेकिन फसल तैयार होने पर उन्हें खरीदार नहीं मिलता. ऐसे में उनकी लागत फंस सकती है. इसलिए शुरुआत में कम जमीन पर इसकी खेती करना बेहतर हो सकता है. इसके बाद पैदावार, क्वालिटी और बाजार में मिलने वाले भाव को समझकर खेती का दायरा बढ़ाया जा सकता है.

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