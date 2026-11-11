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गाजीपुर: मिश्रबाजार में समोसा खा रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाज के दौरान मौत; आरोपी शुभम चौबे की तलाश जारी

यूपी के गाजीपुर में सदर कोतवाली के पास एक दर्दनाक वारदात सामने आई है. अपनी जूते की दुकान से लौटकर समोसा खा रहे युवक मो. कौसेन पर कार सवार बदमाश ने ताबड़तोड़ तीन गोलियां बरसा दीं. अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया. पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल से जांच कर रही है.

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गाजीपुर में मुस्लिम युवक की हत्या से हड़कंप (Photo- ITG)
गाजीपुर में मुस्लिम युवक की हत्या से हड़कंप (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के मिश्रबाजार में कार सवार हमलावर ने मो. कौसेन नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. यह सनसनीखेज वारदात शाम करीब साढ़े पांच से छह बजे के बीच हुई, जब अपनी जूते की दुकान से घर लौट रहा कौसेन एक दुकान पर बैठकर समोसा खा रहा था. आरोपी शुभम चौबे ने कार से पहुंचकर उस पर ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग की, जिससे गोलियां उसके गले और पेट में लगीं. गंभीर रूप से घायल कौसेन को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

भरे बाजार में गोलियां चलने से फैली दहशत

सदर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर हुई इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. गोली लगने के बाद लाल टी-शर्ट पहने कौसेन सड़क पर जमीन पर गिरकर रोता-कराहता रहा, जिसका आखिरी वीडियो भी सामने आया है. घटना के बाद हमलावर अपनी कार से तेजी से मौके से फरार हो गया.

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मौके पर पहुंचे वाराणसी रेंज के डीआईजी

वारदात की सूचना मिलते ही एसपी विनय कुमार सिंह और वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण खुद घटनास्थल पर पहुंचे. डीआईजी ने मौके का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से पूछताछ की. डीआईजी वैभव कृष्ण के मुताबिक, मृतक पक्ष की तहरीर पर शुभम चौबे को नामजद करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

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पुरानी रंजिश से जुड़ा है मामला

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है. डीआईजी ने बताया कि करीब एक साल पहले वर्ष 2025 में भी मृतक पक्ष पर शुभम चौबे को गोली मारने का आरोप लगा था, जिसमें चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी. इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है.

आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें

भरे बाजार और कोतवाली के पास हुई इस हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी है. डीआईजी ने जल्द ही नामजद आरोपी शुभम चौबे को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है और फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है.

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