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'नाम मेरा है, काम मेरे बाप का', कहकर रो पड़े हिमेश रेशमिया, आयुष्मान खुराना ने संभाला

इंडियन आइडल: लेजेंड्स रिटर्न के दिवाली एपिसोड में हिमेश रेशमिया अपने पिता को याद कर भावुक हो गए. इस दौरान उन्हें आयुष्मान खुराना ने संभाला.

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हिमेश रेशमिया हुए इमोशनल (Photo: Screengrab)
हिमेश रेशमिया हुए इमोशनल (Photo: Screengrab)

सिंगर-म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया इंडियन आइडल: लेजेंड्स रिटर्न के साथ टीवी पर लौट आए हैं. शो में एक बार फिर उनका बेबाक और धाकड़ अंदाज देखने को मिल रहा है. लेकिन दिवाली एपिसोड पर उन्हें इमोशनल होते देखा गया. आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ, जो हिमेश रेशमिया के आंसू छलक आए. 

छलके हिमेश रेशमिया के आंसू
इंडियन आइडल: लेजेंड्स रिटर्न के लेटेस्ट एपिसोट में दिवाली सेलिब्रेशन हुआ. त्योहार के मौके पर शरवरी वाघ औरआयुष्मान खुराना अपनी अपकमिंग मूवी प्रेम मोल लिया का प्रमोशन करने पहुंचे. इंडियन आइडल के मंच पर शरवरी ने फिल्म के हिट गाने प्रेम मोल लिया पर धमाकेदार डांस किया. शरवरी को डांस करता देख हिमेश रेशमिया ने कहा कि मुझे मेरे डैड की याद आ गई. 

फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या ने कहा कि ऐसा गाना मैंने कभी नहीं देखा, जिसे रिलीज से पहले इतना प्यार मिला. इस पर हिमेश रेशमिया का गला भर आता है. वो कहते हैं कि नाम मेरा है, लेकिन काम मेरे बाप का है. हिमेश इतना कहकर रो पड़ते हैं और आयुष्मान उन्हें संभालते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बता दें कि प्रेम मोल लिया का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है, जिसे खूब पसंद किया गया जा रहा है. उन्होंने सक्सेस का क्रेडिट अपने पिता को दिया. हिमेश रेशमिया का अपने पिता के साथ गहरा भावनात्मक लगाव रहा है. हिमेश ने पिता को अपना गुरु, सबसे बड़ी प्रेरणा और संगीत के सफर की मार्गदर्शक शक्ति बताया है. उन्होंने कहा था कि पिता की शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा उनके रास्ते को रोशन करते रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि पिता ने उन्हें सीखते हुए आगे बढ़ने और अपने जुनून को समर्पण के साथ अपनाने के लिए प्रेरित किया.

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इसी भावना के चलते जब हिमेश ने 'नाम मेरा है, काम मेरे बाप का' कहा, तो यह सिर्फ एक जुमला नहीं रहा. ये उनके उस संघर्ष, विरासत और कृतज्ञता का इजहार था, जिसमें पिता की मेहनत और मार्गदर्शन ने उनके संगीतिक सफर की नींव रखी. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर फैंस भावुक हो उठे. कई लोगों ने हिमेश के पिता के प्रति उनके प्रेम और संगीत में उनके योगदान की सराहना की. 

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