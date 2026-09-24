'पति को झूठे मामले में फंसाया', नंदीग्राम कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की पत्नी ने लगाए आरोप

कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान की पत्नी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. मिलन प्रधान फिलहाल जेल में हैं. ऐसे में उनकी पत्नी का कहना है कि प्रधान को गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री ने सत्ता का दुरुपयोग किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पति को झूठे मामलों में फंसाया गया है.

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मिलन प्रधान की पत्नी करेंगी चुनाव प्रचार

कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मिलन प्रधान की पत्नी अर्पिता प्रधान ने यह आरोप लगाए गए हैं. अर्पिता ने ऐलान किया है कि वे अपनी बेटी के साथ मिलकर नंदीग्राम में अपने पति और कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के लिए प्रचार करेंगी. दरअसल, जेल में बंद होने के कारण मिलन प्रधान प्रचार नहीं कर पा रहे, ऐसे में उनकी पत्नी अर्पिता ने यह जिम्मा संभाला है.

'सभी विपक्षी दल एकजुट हों'

उन्होंने मिलन प्रधान का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी का धन्यवाद किया है. इसके साथ ही उन्होंने सभी विपक्षी दलों से अपील की है कि वे 6 अक्टूबर को उपचुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एकजुट हों.

बता दें, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम में ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज लगभग दो दशक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है. उनकी गिरफ्तारी से पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन करने का ऐलान किया था.

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क्यों खाली हुई सीट

नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है. यह उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से जीत दर्ज की थी. हालांकि, भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों पर जीत के बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी थी. वहीं रेजीनगर और नओदा दोनों सीटों पर हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज की थी. उनके रेजीनगर सीट छोड़ने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है.

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