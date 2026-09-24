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'मैं आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिला', सूरज पंचोली ने किया साफ, आरोपों पर उमड़े जज्बात, बोले- जिंदगी लौटा दें

रज पंचोली ने एक लंबा पोस्ट शेयर कर दिशा सालियन और आदित्य ठाकरे से मुलाकात से इनकार किया है. उन्होंने जांच एजेंसियों से मामले की पूरी जांच करने और सच सामने लाने की अपील की. साथ ही कहा कि अगर मैं सच साबित हो जाऊं तो मुझे मेरी जिंदगी वापस कर दें.

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आरोपों पर फट पड़े सूरज पंचोली (Photo: ITGD)
आरोपों पर फट पड़े सूरज पंचोली (Photo: ITGD)

बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली एक बार फिर सुर्खियों में हैं. एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर उन बातों पर खुलकर अपना पक्ष रखा है, जिनमें पिछले कई सालों से उनका नाम घसीटा जाता रहा है. सूरज ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने दिवंगत दिशा सालियन या आदित्य ठाकरे से कभी मुलाकात नहीं की, इसके बावजूद उन्हें लगातार ऑनलाइन गालियों और धमकियों का सामना करना पड़ा है.

सूरज ने यह भी कहा कि उनके पास छिपाने या भागने के लिए कुछ नहीं है और अगर जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो वह कानून के मुताबिक हर सजा का सामना करने के लिए तैयार हैं. वहीं, अगर जांच में उनका कोई संबंध नहीं निकलता है तो उन्होंने जांच एजेंसियों और मीडिया से साफ तौर पर यह बात सामने रखने की अपील की है.

ये बात मैं पहले भी कहना चाहता था...’

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सूरज ने अपने पोस्ट की शुरुआत इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक होने का जिक्र करते हुए की. उन्होंने लिखा कि वह यह बात पहले पोस्ट करना चाहते थे, लेकिन उनका इंस्टाग्राम उन कारणों से ब्लॉक हो गया जिन्हें वह अब तक नहीं समझ पाए हैं.

उन्होंने कहा कि उनके पास कहने के लिए अभी बहुत कुछ है. उनकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है और उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जिन्हें वह खुलकर और दिल से लोगों के सामने रखना चाहते हैं. सूरज ने लिखा कि वह सही वक्त आने पर जरूर बोलेंगे. हालांकि, इसके लिए वह एक ऐसा मंच चाहते हैं, जहां उनसे सीधे और गंभीर सवाल पूछे जाएं. उन्होंने लिखा, “मैं तब बोलूंगा जब सही समय आएगा और जब कोई मुझे इसे कहने के लिए सही मंच देगा.” 

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सूरज ने आगे साफ किया कि उनके लिए ‘सही मंच’ का क्या मतलब है. उन्होंने लिखा- और जब मैं सही मंच कहता हूं, तो मेरा मतलब एक उचित, पढ़े-लिखे पत्रकार या इंटरव्यूअर से है, जो मेरे सामने बैठने, मेरी आंखों में देखने और मुझसे हर सवाल सीधे पूछने के लिए तैयार हो. मुश्किल सवाल, असहज सवाल, सभी सवाल. मुझे उनका जवाब देने में कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने आगे कहा- मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि यह संयम के साथ, तथ्यों के साथ और पत्रकारिता और इंसानियत की कुछ बुनियादी समझ के साथ किया जाए.

‘कैमरे के पीछे छिपकर सवाल चिल्लाने वाला नहीं’

सूरज ने उन लोगों पर भी नाराजगी जताई, जो कैमरे के पीछे से सवाल पूछते हैं और किसी की जिंदगी को तमाशा बनाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने लिखा- ऐसा कोई नहीं जो कैमरे के पीछे छिपकर सवाल चिल्लाए, किसी प्रतिक्रिया की तलाश करे या किसी की जिंदगी को तमाशा बनाने की कोशिश करे.

सूरज के मुताबिक, वह लंबे समय से कई बातों पर चुप रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी कई चीजें हैं, जिनके बारे में लोगों ने अपनी धारणाएं बना लीं, कुछ बातें रिपोर्ट की गईं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो उनसे कभी सीधे पूछे ही नहीं गए.

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उन्होंने कहा- ऐसा बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहता हूं. कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर मैं सालों से चुप रहा हूं. ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोगों ने मान लिया, ऐसी चीजें हैं जिनकी रिपोर्टिंग हुई और ऐसी चीजें हैं जो मुझसे कभी सीधे पूछी ही नहीं गईं.

सूरज ने आगे लिखा- जब मुझे आखिरकार सही मौका मिलेगा, तो मैं उनका जवाब दूंगा. हर सवाल का. सीधे. ईमानदारी से. बिना किसी डर के. उन्होंने कहा कि इस पूरी कहानी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसे लोगों ने देखा या सुना ही नहीं है. क्योंकि इस कहानी में लोगों ने जो देखा या जो उन्हें बताया गया है, उससे कहीं ज्यादा है. और जब मैं बोलूंगा, तो मैं ठीक से बोलना चाहता हूं, कुछ भी छिपाए बिना और सच को वह जगह देते हुए जिसका वह हकदार है.

‘मैं दिशा सालियन या आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिला’

इसके बाद सूरज पंचोली ने अपने पोस्ट में सबसे अहम बात कही. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका दिवंगत दिशा सालियन या आदित्य ठाकरे से कभी कोई संपर्क नहीं रहा.

सूरज ने लिखा- मैं यह बात एक बार फिर कह रहा हूं, और मुझे खुद को दोहराना पड़ रहा है क्योंकि साफ तौर पर लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं जब मैं यह कहता हूं: मैंने अपने जीवन में कभी भी दिवंगत दिशा सालियन या आदित्य ठाकरे से मुलाकात नहीं की है. एक बार भी नहीं. ना ही प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से.

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उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गालियां और अभद्र व्यवहार लगातार जारी है. और इसके बावजूद, ऑनलाइन गालियां और अभद्र व्यवहार बंद नहीं हुआ है. मुझे हर संभव बुरे नाम से बुलाया गया है और यहां तक कि जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं, यह सोचते हुए कि मैं डर गया होऊंगा.

सूरज ने दो टूक कहा- मैं डरा हुआ नहीं हूं. मैंने अपनी जिंदगी के कई साल पहले ही खो दिए हैं. एक्टर ने कहा कि पिछले कई सालों से उनका नाम ऐसी चीजों में घसीटा गया, जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं था. उनका कहना है कि इस वजह से उनकी जिंदगी के कई साल पहले ही निकल चुके हैं, जिन्हें वह वापस नहीं ला सकते.

उन्होंने लिखा- मैंने सालों तक यह देखा है कि मेरा नाम ऐसी चीजों में घसीटा गया जिनसे मेरा दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था.मैंने अपनी जिंदगी के कई साल पहले ही खो दिए हैं, ऐसे साल जिन्हें मैं कभी वापस नहीं पा सकता. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सूरज ने कहा कि अब जब वह अपने जीवन, करियर और भविष्य को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह चुपचाप इस सबको फिर से होते हुए नहीं देख सकते. और अब, जब मैं आखिरकार अपने जीवन, अपने करियर और अपने भविष्य को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं चुपचाप यह सब दोबारा होते हुए देखने से इंकार करता हूं.

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उन्होंने कहा कि अगर वह डरे हुए होते तो बाकी लोगों की तरह चुप बैठ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. अगर मैं डरा होता, तो बाकी लोगों की तरह चुपचाप बैठ रहता. लेकिन मैं इसके बिल्कुल विपरीत कर रहा हूं. क्योंकि स्पष्ट रूप से मेरे पास छिपाने के लिए या भागने के लिए कुछ भी नहीं है.

सूरज ने लिखा कि वह अपने लिए इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दिल साफ है. मैं अपने लिए खड़ा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा दिल साफ है. आखिरकार, यह मेरा नाम, मेरा जीवन और मेरा भविष्य है जिसके साथ मुझे जीना है. और मैं यह अपने लिए कर रहा हूं.

‘मेरे परिवार की परेशानियों की सजा मुझे न दें’

सूरज ने यह भी कहा कि वह जो कुछ देख रहे हैं, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते. उनके मुताबिक, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ फैल रही नफरत और उनके नाम को मामले में घसीटने की कोशिश के पीछे उनके परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर लोगों की नाराजगी है.

उन्होंने लिखा- मैं यह भी अनदेखा नहीं कर सकता जो मैं देख रहा हूं. यह मेरे लिए साफ है कि जो नफरत फैलाई जा रही है और मेरे नाम को इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है, उसका कारण यह है कि कुछ लोगों को मेरे परिवार के सदस्यों से कुछ परेशानियां हैं.

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इसके बाद उन्होंने अपील करते हुए कहा- जो भी वे परेशानियां हों, कृपया मुझे उनकी सजा न दें. सूरज ने यह भी साफ किया कि उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और न ही उनका कोई राजनीतिक एजेंडा है. मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है. मेरा कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और किसी का बचाव करने या किसी पर हमला करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है.'

जांच एजेंसियों से सूरज की सीधी अपील

अपने पोस्ट में सूरज पंचोली ने जांच एजेंसियों से मामले की पूरी और गहराई से जांच करने की अपील की है. उन्होंने लिखा- इसलिए मैं जांच एजेंसियों से केवल एक ही बात का अनुरोध करता हूं कृपया इस मामले की पूरी तरह, गहराई से और बिना किसी और देरी के जांच करें.

सूरज ने कहा कि अगर उनके इस मामले से जुड़े होने का जरा सा भी सबूत या संलिप्तता सामने आती है तो वह कानून के मुताबिक सजा भुगतने के लिए तैयार हैं. वो बोले- अगर मेरे इस मामले से जुड़े होने का एक छोटा सा भी सबूत या कोई संलिप्तता है, तो मैं बिना किसी सवाल के कानून द्वारा तय की जाने वाली हर सजा का सामना करने के लिए तैयार हूं. लेकिन अगर जांच एजेंसियों की जांच से यह साबित होता है कि मेरा इससे सचमुच कोई लेना-देना नहीं है, तो मैं जांच एजेंसियों और तथाकथित ‘ईमानदार मीडिया’ से अनुरोध करता हूं कि वे इसे जोर से और स्पष्ट रूप से कहें.

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‘यह किसी के लिए डिनर टाइम की कहानी होगी, लेकिन ये मेरी जिंदगी है’

मीडिया कवरेज को लेकर भी सूरज ने अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जिस तरह से मामले को मीडिया का एक हिस्सा पेश कर रहा है, उससे वह बेहद निराश हैं. उन्होंने लिखा- मेरे लिए यह भी बेहद निराशाजनक है कि मीडिया के कुछ हिस्से इस मामले को जिस तरह से संभाल रहे हैं. यह कुछ लोगों के लिए मनोरंजन या डिनर के समय की कहानी हो सकती है, लेकिन यह मेरा जीवन है. हर सुर्खी, हर आरोप और हर अटकल के पीछे एक असली इंसान होता है जिसे इसके परिणामों के साथ जीना पड़ता है.

उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिखा- क्योंकि मैं भी इंसान हूं. मेरी भी भावनाएं हैं. मेरा भी जीवन है. और मैं आखिरकार उस जीवन को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं.

‘मैं सहानुभूति नहीं, पारदर्शिता मांग रहा हूं’

अपने पोस्ट के आखिर में सूरज ने साफ कहा कि वह किसी से सहानुभूति या अपने पक्ष में खड़े होने की मांग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने लिखा- मैं सहानुभूति नहीं मांग रहा हूं. मैं किसी से मेरा पक्ष लेने के लिए नहीं कह रहा हूं. मैं पारदर्शिता की मांग कर रहा हूं.

सूरज ने आगे कहा- मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है. सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं. मैंने पूरा सहयोग किया है. मैने सवालों के जवाब दिए हैं. मैंने खुद को उपलब्ध कराया है. मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं.

सूरज ने अपनी आखिरी अपील में कहा- मैं केवल पूरी निष्पक्षता के साथ सच सामने लाने की बात कह रहा हूं. मुझे केवल इस बात का डर है कि जिस चीज से मेरा कोई लेना-देना नहीं था, उसके कारण मैं अपने जीवन के और अधिक वर्ष न खो दूं. और आखिर में उन्होंने लिखा- इसलिए कृपया, पूरी गहराई से जांच करें. लोगों को जवाब दें और अगर सच यह है कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है, तो कृपया मुझे आखिरकार मेरा जीवन वापस दे दें.

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