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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाभियोग की तैयारी, ड्राफ्ट तैयार कर रहा INDIA ब्लॉक

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए INDIA ब्लॉक एक बार फिर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नोटिस देने की योजना बना रहा है. सूत्रों के मुताबिक, नए प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें पहले से ज्यादा आरोप शामिल किए जा सकते हैं.

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यह ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्ष की तीसरी कोशिश होगी. (File Photo- ITG)
यह ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्ष की तीसरी कोशिश होगी. (File Photo- ITG)

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्षी दल एक बार फिर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं. INDIA ब्लॉक की ओर से लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में उनके खिलाफ प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और कानूनी विशेषज्ञों से जांच कराने के बाद अगले कुछ दिनों में नोटिस दिया जा सकता है.

बता दें कि यह ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्ष की तीसरी कोशिश होगी. इससे पहले 12 मार्च और 24 अप्रैल 2026 को नोटिस दिए जा चुके हैं. 12 मार्च वाले प्रयास को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया था. वहीं, 24 अप्रैल को 73 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर वाला नया नोटिस राज्यसभा में दिया गया था, जो अभी लंबित बताया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष अब नया नोटिस तैयार कर रहा है, जिसमें पहले के मुकाबले ज्यादा आरोप शामिल किए जाएंगे. यह कदम हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार की उस रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों का दावा किया गया था.

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यह भी पढ़ें: 'ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, मुख्य चुनाव आयुक्त पद से दें इस्तीफा', CEC विवाद पर राहुल गांधी

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इससे पहले 24 अप्रैल को विपक्ष के 73 राज्यसभा सांसदों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस दिया था. इसमें 'सिद्ध कदाचार' के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई थी. उस नोटिस में नौ आरोप शामिल किए गए थे. विपक्षी सूत्रों के मुताबिक, उस नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ सांसद बाद में अपनी पार्टियां बदल चुके हैं. ऐसे में उस पुराने नोटिस की मौजूदा स्थिति को लेकर विपक्ष के भीतर भी स्पष्टता नहीं है. इसी वजह से नए घटनाक्रम को देखते हुए नया नोटिस तैयार किया जा रहा है.

दोनों सदनों में साथ आएगा प्रस्ताव

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, इस बार विपक्षी दल दोनों सदनों में मिलकर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं. INDIA ब्लॉक के अलग-अलग दल इस मुद्दे पर साथ काम कर रहे हैं और नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, संसद का सत्र चल रहा होना नोटिस दिए जाने के लिए जरूरी नहीं है. इसलिए विपक्ष अगले सप्ताह तक नोटिस देने की तैयारी कर रहा है.

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