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पैर में पट्टी, लंगड़ाते हुए कोर्ट पहुंचा कालकाजी गैंगरेप का आरोपी आसिफ, Video

नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया. आरोप है कि आसिफ ने पुलिसकर्मी बनकर अपने दो साथियों हेमंत और मुकेश के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. गुरुवार को आरोपियों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया.

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आरोपियों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया. (Photo: ITG)
आरोपियों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया. (Photo: ITG)

दिल्ली के कालकाजी मंदिर इलाके में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी आसिफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था. अब आरोपी का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में आरोपी को लंगड़ाते हुए देखा जा सकता है.

आरोप है कि आसिफ ने पुलिसकर्मी बनकर अपने दो साथियों, हेमंत और मुकेश, के साथ मिलकर गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस आज इस मामले के आरोपियों की कस्टडी रिमांड लेगी.

पुलिस ने जानकारी दी कि पीड़िता फरीदाबाद की रहने वाली है और सोमवार शाम अपने 17 साल के दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर दर्शन करने आई थी. करीब 7 बजे दोनों मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना के बाद करीब साढ़े सात बजे आस्था कुंज पार्क चले गए.

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दोनों पार्क में बातचीत कर रहे थे, तभी तीन युवक वहां पहुंचे. आरोप है कि तीनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और नाबालिगों को धमकाते हुए कहा कि वे माइनर हैं और इस तरह पार्क में बैठने पर उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है.

शिकायत के अनुसार, कथित आरोपियों ने पुलिसकर्मी होने का डर दिखाकर दोनों नाबालिगों को अलग कर दिया. एक आरोपी ने लड़की के दोस्त को पकड़ लिया, जबकि लड़की के साथ कथित तौर पर यौन हिंसा की गई. 

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पीड़िता ने पुलिस को कहा कि वारदात में तीन लोग शामिल थे. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और उसकी शिकायत के आधार पर रेप और POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया.

पुलिस के अनुसार, रेप पीड़िता के दोस्त के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की, जिसके बाद उसके मोबाइल फोन से PCR कॉल की गई. आसिफ ने कथित तौर पर बंदूक और चाकू से लड़की को धमकाया. 

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