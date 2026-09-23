scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पश्चिम बंगाल: नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार के हलफनामे में उम्र और पढ़ाई का हिसाब गड़बड़! कांग्रेस ने की जांच की मांग

नंदीग्राम उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ के हलफनामे में उम्र और शिक्षा को लेकर बड़ा विरोधाभास सामने आया है. उन्होंने अपनी उम्र "60 साल से ऊपर" बताई, लेकिन दसवीं पास करने का साल 1965 लिखा, जो हिसाब से मेल नहीं खाता. अगर उम्र 60 साल मानें तो वे 1965 में पैदा भी नहीं हुई थीं.

Advertisement
X
नंदीग्राम में BJP उम्मीदवार के हलफनामे पर विवाद (Photo: ITG)
नंदीग्राम में BJP उम्मीदवार के हलफनामे पर विवाद (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार हसिरानी रथ के हलफनामे में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. उन्होंने अपनी उम्र "60 साल से ऊपर" बताई है, लेकिन साथ ही यह भी लिखा है कि उन्होंने दसवीं की परीक्षा 1965 में पास की थी. यानी अगर उनकी उम्र सिर्फ 60 साल है, तो 1965 में तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था. इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है.

पूरा मामला क्या है?

कोलकाता से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हसीरानी रथ ने अपने नामांकन के हलफनामे में जन्म तारीख नहीं दी है. उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि उनकी उम्र "60 साल से ऊपर" है. वहीं पढ़ाई के कॉलम में उन्होंने बताया है कि उन्होंने चौखाली गंगा पद्मा मिलन कन्या विद्यापीठ (एचएस) से दसवीं की परीक्षा पास की और इसका साल 1965 लिखा है.

सम्बंधित ख़बरें

ISF के चुनाव चिन्ह को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है (File Photo- ITG)
नंदीग्राम उपचुनाव से ठीक पहले बड़ा बवाल, HC में क्यों पहुंचे नौशाद?
933 schools closed in west bengal
933 स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट, बंगाल सरकार ने बंद किए स्कूल
Humayun kabir
रेजीनगर उपचुनाव से पहले हुमायूं करीब की पार्टी के दो नेता गिरफ्तार
Bulldozer razes party office in Salkia
TMC के पूर्व विधायक के कार्यालय पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण का आरोप
Viral Video
फैक्ट चेक: यूपी में दलित शिक्षिका पर अंडे फेंके जाने का नहीं है ये वीडियो

अब सवाल यह है कि अगर 2026 में उनकी उम्र 60 साल है, तो उनका जन्म साल करीब 1966 बनता है, यानी दसवीं पास करने के एक साल बाद. वहीं अगर उनकी उम्र 65 साल मान ली जाए, तो जन्म साल 1961 होगा, जिसका मतलब यह होगा कि उन्होंने सिर्फ चार साल की उम्र में दसवीं पास कर ली. दूसरी तरफ, अगर सामान्य तौर पर 14 से 16 साल की उम्र में दसवीं पास करने की बात मानें, तो 1965 के हिसाब से उनका जन्म साल 1949 से 1951 के बीच होना चाहिए, जिसका मतलब है कि उनकी असली उम्र करीब 75 से 77 साल होगी, न कि 60 साल.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर घमासान

राज्य कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पीटीआई को बताया कि पार्टी इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाएगी और जांच की मांग करेगी. उनका कहना है कि अगर उम्मीदवार इस गड़बड़ी का सही जवाब नहीं दे पातीं, तो चुनाव आयोग को उनका नामांकन रद्द कर देना चाहिए.

बता दें कि नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, क्योंकि 2026 विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया. यह उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है. हसीरानी रथ, चंद्रनाथ रथ की मां हैं, जो सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी थे और इसी साल मई में मध्यमग्राम में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पटना में शीतला माता मंदिर के पास मिला जिंदा हैंड ग्रेनेड, 2 संदिग्ध भी गिरफ्तार |
    'भारत को सजा...', रूसी तेल पर जेपी मॉर्गन के CEO ने US को चेताया |
    ऑटो में छूटा 1 लाख का लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर ने थाने पहुंचाकर पेश की ईमानदारी की मिसाल |
    धमकी और भविष्यवाणी एक साथ... ट्रंप के इशारे से अचानक सस्ता होने लगा तेल, दाम- $100 के नीचे |
    UAE में भारतीय का मर्डर, शव 9 टुकड़ों में काटा... पत्नी के 'लापता' होने से गहराया सस्पेंस |
    'डर-डरकर बिग बॉस देखता हूं', बेटी रीति के गेम से नाराज मनोज तिवारी? पैप्स को जोड़े हाथ, बोले- बस... |
    सर्विस रिवॉल्वर से बहन को मारी गोली, फिर खुद को भी किया शूट... पटना में सिपाही का खौफनाक कदम |
    सुहागरात पर अंदर से बंद नहीं था दरवाजा, फिर सुबह कमरे का सीन देख दंग रह गए परिवार वाले |
    Hindu Dharam: 300 साल पुराना रहस्यमयी मंदिर! जहां भगवान नहीं, हाथियों की होती है पूजा |
    कॉलेज से सिर्फ 200 मीटर दूर थी 19 साल की छात्रा, पीछे से आई क्रेन ने कुचल दिया... CCTV में कैद हुआ हादसा
    Advertisement