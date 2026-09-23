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ऑटो में छूटा 1 लाख का लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर ने थाने पहुंचाकर पेश की ईमानदारी की मिसाल

लातूर में एक ऑटो में एक यात्री का लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स छूट गए. ड्राइवर ने इस सामान को पुलिस स्टेशन पहुंचाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है. पुलिस ने बैग के मालिक की पहचान कर उसे सामान वापस किया

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ऑटो ड्राइवर ने पुलिस थाने पहुंचकर यात्री का लैपटॉप और डॉक्यूमेंट पुलिस को सौंप दिया. (Photo-ITG)
ऑटो ड्राइवर ने पुलिस थाने पहुंचकर यात्री का लैपटॉप और डॉक्यूमेंट पुलिस को सौंप दिया. (Photo-ITG)

महाराष्ट्र के लातूर में एक ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. दरअसल, ऑटो में यात्री का करीब 1 लाख रुपये का लैपटॉप और जरूरी सामान छूट गया था. ड्राइवर ने सामान अपने पास रखने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया.

तैयब चांदपाशा शेख सोमवार रात ऑटो से सफर कर रहे थे. लातूर में ऑटो से उतरने के दौरान वह अपना बैग ऑटो में ही भूल गए. बैग में करीब 1 लाख रुपये का लैपटॉप था. इसके अलावा उसमें जरूरी दस्तावेज, पहचान पत्र और दूसरी कीमती चीजें भी थीं.

शेख को ऑटो से उतरने के बाद इसका पता नहीं चला. उधर, ऑटो चालक रामकांत अभंग कसबे ने कुछ देर बाद बैग देखा. उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज थे.

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मालिक को खोजने के बजाय सीधे थाने पहुंचे

रामकांत ने बैग अपने पास रखने के बजाय उसे विवेकानंद चौक पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया. उन्होंने पुलिस को पूरा सामान सौंप दिया. बैग में मौजूद दस्तावेजों से पुलिस ने उसके मालिक का पता लगाया.

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पुलिस ने तैयब चांदपाशा शेख की पहचान की पुष्टि की. इसके बाद उनका बैग उन्हें वापस सौंप दिया गया. बैग मिलने के बाद शेख ने पुलिस और ऑटो चालक रामकांत दोनों का शुक्रिया अदा किया.

रामकांत की ईमानदारी से पुलिस भी प्रभावित हुई. पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद पवार ने उन्हें सम्मानित किया. उन्हें शॉल, नारियल और माला देकर सम्मान दिया गया. रामकांत राजीव नगर के रहने वाले हैं. उन्होंने करीब 1 लाख रुपये के लैपटॉप और जरूरी दस्तावेजों से भरा बैग सुरक्षित पुलिस तक पहुंचाया. उनकी इस पहल ने भरोसा दिलाया कि ईमानदारी आज भी जिंदा है.

यह भी पढ़ें: 156 की जगह भेज दिए 15,682 रुपये, ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता दिल

एक तरफ यात्री के लिए अपना जरूरी सामान वापस मिलना बड़ी राहत थी. वहीं दूसरी तरफ ऑटो चालक का यह कदम इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल बन गया.
 

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