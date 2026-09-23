सर्विस रिवॉल्वर से बहन को मारी गोली, फिर खुद को भी किया शूट... पटना में सिपाही का खौफनाक कदम

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर से भाई-बहन के रिश्ते को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. नासरीगंज की मिथिला कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी ने अपनी बहन को गोली मार दी. गोली लगने से बहन की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद पुलिसकर्मी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को भी गोली मार ली. इस घटना में दोनों की मौत हो गई.

और पढ़ें

मृतक पुलिसकर्मी की पहचान ओम चंद्र के रूप में हुई है. वह बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे और मोतिहारी में पोस्टेड थे. वहीं, मृतका की पहचान उनकी बहन पार्वती कुमारी के रूप में हुई है.

पटना पश्चिम के नगर पुलिस अधीक्षक संकेत कुमार के मुताबिक मंगलवार रात करीब 8 बजे दानापुर थाने को दो लोगों को गोली लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में पता चला कि ओम चंद्र ने अपनी बहन पार्वती कुमारी को गोली मारी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली.

हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका

घटना के बाद पुलिस ने मौके से ओम चंद्र की सर्विस रिवॉल्वर बरामद की है. घटनास्थल से दो खोखे भी मिले हैं. मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया और साक्ष्य जुटाए गए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है.

Advertisement

पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में घटना के पीछे पारिवारिक कारण सामने आ रहे हैं. पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि पार्वती कुमारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. हालांकि, पुलिस ने अभी घटना की पूरी वजह स्पष्ट नहीं की है. मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है.

---- समाप्त ----