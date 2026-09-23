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कॉलेज से सिर्फ 200 मीटर दूर थी 19 साल की छात्रा, पीछे से आई क्रेन ने कुचल दिया... CCTV में कैद हुआ हादसा

अहमदाबाद के गोता इलाके में सिल्वर ओक कॉलेज जा रही 19 साल की छात्रा की क्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. छात्रा कॉलेज से करीब 200 मीटर दूर पैदल जा रही थी, तभी पीछे से आई क्रेन ने उसे टक्कर मार दी. हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई. पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है. हादसे के बाद फरार हुए क्रेन ड्राइवर को ए डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

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पुलिस CCTV के आधार पर हादसे की जांच में जुटी. (Photo: ITG)
पुलिस CCTV के आधार पर हादसे की जांच में जुटी. (Photo: ITG)

अहमदाबाद में कॉलेज जा रही 19 साल की छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा गोता इलाके में सिल्वर ओक कॉलेज से करीब 200 मीटर की दूरी पर हुआ. छात्रा पैदल कॉलेज की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से आई क्रेन ने उसे टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई. पूरी घटना सड़क किनारे लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

मृतक छात्रा की पहचान प्रेरणा निनामा के रूप में हुई है. वह सिल्वर ओक कॉलेज में बैचलर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी के पहले वर्ष में पढ़ाई कर रही थी. CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि प्रेरणा SG हाइवे की तरफ से पैदल अपने कॉलेज की ओर जा रही थी. वह कॉलेज से करीब 200 मीटर पहले सड़क पर पहुंची थी. इसी दौरान पीछे से एक क्रेन आती दिखाई देती है. क्रेन ने पीछे से छात्रा को टक्कर मार दी.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में दर्दनाक हादसा: सड़क हादसे में जवान बेटे की मौत, खबर सुनते ही पिता ने भी तोड़ा दम

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टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई, लेकिन छात्रा की जान नहीं बचाई जा सकी. पुलिस के मुताबिक, छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद क्रेन का ड्राइवर मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गया. हादसे की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी.

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पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई. ए डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने फरार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्रेन किसकी है और हादसे के वक्त वह कहां जा रही थी. क्रेन के मालिक और वाहन से जुड़े दूसरे दस्तावेजों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

हादसे के बाद पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि CCTV के आधार पर हादसे की जांच की जा रही है. ड्राइवर को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हादसे की पूरी परिस्थितियों और क्रेन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. एक तरफ 19 साल की प्रेरणा अपने कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ पीछे से आई क्रेन ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी. सड़क पर कुछ ही सेकेंड में हुए इस हादसे ने परिवार और कॉलेज से जुड़े लोगों को झकझोर दिया है.

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