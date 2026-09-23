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धमकी और भविष्यवाणी एक साथ... ट्रंप के इशारे से अचानक सस्ता होने लगा तेल, दाम- $100 के नीचे

Donald Trump ने कच्चे तेल की कीमतों को लेकर फिर से भविष्यवाणी कर दी है और जल्द Crude Price Crash होने का दावा किया है. उनके इस सिग्नल के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम धड़ाम नजर आ रहे हैं.

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डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिए तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट के संकेत. (Photo: File/ITG)
डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिए तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट के संकेत. (Photo: File/ITG)

कच्चे तेल की कीमतें क्रैश (Crude Oil Price Will Crash) होने वाली हैं. इसमें गिरावट देखने को मिलने भी लगी  है. अमेरिका-ईरान में तनातनी के बीच लगातार 100 डॉलर के पार कारोबार कर रहा क्रूड, इसके आयात पर निर्भर देशों में महंगाई का जोखिम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक इशारा मिलते ही ये सस्ता होने लगा है और Brent Crude Price 100 डॉलर के नीचे लुढ़क गया. 

खास बात ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी और तेल सस्ता होने की भविष्यवाणी एक साथ की है. दरअसल, पहले उन्होंने में ईरान को कोई समझौता न होने पर 'पूरी तरह तबाह' करने की धमकी दी थी, लेकिन इस वॉर्निंग के कुछ ही घंटों बाद US-Iran के बीच एक हाई लेवल बैठक होने की खबर सामने आई है और ट्रंप ने एक बार फिर जल्द कच्चे तेल की कीमतें क्रैश होने की भविष्यवाणी की. इसका असर भी दिखने लगा है. 

पहले ईरान को धमकी, फिर भविष्यवाणी
UNGA में शामिल हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के लेकर पहले कहा कि ईरान को बेहतर देश बनने का मौका दिया जाए या फिर मैं इस इस्लामिक रिपब्लिक को पूरी तरह खत्म कर दूं और वह भी इतनी तेजी से कि उन्हें दोबारा तबाही मचाने का कोई मौका ही न मिले? इसके बाद मंगलवार को ट्रंप ने ही खुद ये जानकारी शेयर की कि, 'अमेरिकी अधिकारियों और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई है. स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान डील पर मीडिएटर्स से मिले. बहुत सी चीजें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं. करीब तीन घंटे तक चली. ये मीटिंग बहुत अच्छी रही.'

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तेल की कीमतों पर फिर बड़ा दावा 
ट्रंप ने अपने संबोधन में फिर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट की भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा, 'तेल की कीमतें जल्द ही तेजी से गिरेंगी.' उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान संघर्ष ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य अभियान का बचाव करते हुए खुद को शांतिदूत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की. 

Crude का दाम झटके में 100$ के नीचे
Big Warning के साथ ही अमेरिका-ईरान में डील पर बातचीत और ट्रंप की ओर से तेल की कीमतों में जल्द गिरावट की भविष्यवाणी का तत्काल असर भी देखने को मिला है. बुधवार को खबर लिखे जाने तक अंतराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत (Brent Crude Price Fall) तेजी से फिसलते हुए 98 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करती हुई नजर आई. इसके अलावा WTI Crude Price 89 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गया. Murban Crude Price भी बुरी तरह फिसलते हुए 108 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गया. 

गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कच्चे तेल की कीमतें क्रैश होने से जुड़ी भविष्यवाणी की है, इससे पहले भी आए दिन उनकी ओर से Iran War पर बातचीत आगे बढ़ने या फिर ईरान को खत्म करने की धमकी देते हुए तेल सस्ता होने के दावे किए जाते रहे हैं. 

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Iran ने होर्मुज खोलने के लिए रखी ये शर्त 
एक ओर जहां ट्रंप तेल क्रैश की भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कच्चे तेल में आग लगाने वाली बड़ी वजह होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान ने एक शर्त रखी है और कहा है कि अगर अमेरिका इसे मान लेता है, तो सात दिन में Hormuz Strait खोल दिया जाएगा.

मंगलवार को ही एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल सकता है. अगर अमेरिका सैन्य दबाव कम करता है और ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी हटा देता है. उन्होंने कहा कि, 'तेहरान चाहता है वाशिंगटन आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट करे कि वह राजनयिक समाधान चाहता है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक समयसीमा पर सहमति भी बनाए.'

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