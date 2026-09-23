UAE में भारतीय का मर्डर, शव 9 टुकड़ों में काटा... पत्नी के 'लापता' होने से गहराया सस्पेंस

कर्नाटक के प्रकाश बेहतर जिंदगी और भविष्य की तलाश में सालों पहले UAE के शारजाह पहुंचे थे. जिंदगी पटरी पर चल रही थी, लेकिन जुलाई में अचानक एक ऐसी खबर आई, जिसने परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी. प्रकाश की हत्या हो चुकी थी. इसके बाद जो सामने आया, वो और भी खौफनाक था. उनके शव के 9 टुकड़े कर दिए गए.

और पढ़ें

प्रकाश की पत्नी और बच्चा कहां हैं, ये भी अब तक साफ नहीं है. दोनों के साथ कोई अनहोनी हुई है या फिर पत्नी खुद इस हत्याकांड की साजिश में शामिल है? इस सवाल का जवाब अब भी रहस्य बना हुआ है.

मृतक का पूरा नाम एल्विन प्रकाश कुंदर है. वह उडुपी के कुंडापुर के रहने वाले हैं. प्रकाश शारजाह एयरपोर्ट पर करीब 14 साल से काम कर रहे थे. वह अपनी पत्नी टीना कुंदर और बेटे के साथ शारजाह में रह रहे थे.

परिवार के मुताबिक, प्रकाश शारजाह से आखिरी बार पिछले साल दिसंबर में घर आए थे. फिर वापस लौट गए थे. उनकी पत्नी टीना, जो उडुपी के उद्यावर की रहने वाली हैं, एक स्कूल टीचर हैं, जबकि उनका बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता है.

अजीब मैसेज से शक हुआ

Advertisement

प्रकाश के भाई अनिल प्रशांत कुंदर ने बताया कि उन्होंने 20 जुलाई के आसपास उनसे संपर्क करने की कोशिश की. प्रकाश ने कॉल का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर कहा कि वह ठीक हैं.

परिवार को यह बात अजीब लगी क्योंकि प्रकाश आमतौर पर वॉयस मैसेज के जरिए बातचीत करते थे. जब अनिल ने लगभग एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल करने की कोशिश की, तब कोई जवाब नहीं मिला.

भाई को लेकर परेशान अनिल ने शारजाह में प्रकाश के क्लासमेट मनोहर से संपर्क किया और उनसे प्रकाश का हाल-चाल लेने को कहा.

जानकारी के मुताबिक, मनोहर उस फ्लैट पर गए जो प्रकाश को उनकी कंपनी ने दिया था. वॉचमैन ने कथित तौर पर कहा कि प्रकाश भारत चले गए हैं. कंपनी के HR विभाग ने भी शुरू में परिवार को बताया कि वह भारत गए हैं.

हालांकि, अनिल ने कंपनी को बताया कि प्रकाश भारत नहीं लौटे हैं और उनसे उनके ठिकाने का पता लगाने को कहा.

बाद में पासपोर्ट की जांच से पता चला कि प्रकाश अभी भी शारजाह में ही थे. इसके बाद गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई.

कार में मिली लाश

खोजबीन के दौरान, ओमान जाने वाले रास्ते पर खड़ी एक कार के अंदर प्रकाश की लाश मिली. भाई के मुताबिक, लाश को नौ टुकड़ों में काटकर दो बैग में भरा गया था. बाद में लाश की पहचान प्रकाश के तौर पर की गई.

Advertisement

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हत्या से जुड़े हालात की जांच चल रही है. शारजाह अधिकारियों ने अभी तक संदिग्धों की पहचान या हत्या के मकसद के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बताया है.

पत्नी और बेटा लापता

इस मामले में एक बड़ा रहस्य प्रकाश की पत्नी टीना और उनके नाबालिग बेटे का पता न चलना है. प्रकाश की मौत के बाद से ही दोनों का कोई पता नहीं चल पाया है. ऐसी खबरें हैं कि वे शारजाह से निकलकर शायद भारत आ गए हैं, लेकिन अभी तक यह पक्के तौर पर पता नहीं चल पाया है कि वे अभी कहां हैं और क्या हत्या से उनका कोई संबंध है.

पत्नी की संभावित भूमिका पर शक जताया गया है, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हुआ है और हत्या में उसकी भूमिका के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है.

परिवार का कहना है कि उन्हें प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच किसी भी झगड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

परिवार को शव का इंतजार

प्रकाश के भाई अनिल ने उडुपी के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और मामले में मदद मांगी. परिवार अब UAE में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा है ताकि शव को भारत लाया जा सके.

Advertisement

परिवार ने शारजाह के अधिकारियों से हत्या, प्रकाश का शव किन हालात में मिला और उनकी पत्नी व बेटे के ठिकाने के बारे में भी और जानकारी मांगी है.

---- समाप्त ----