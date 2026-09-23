'डर-डरकर बिग बॉस देखता हूं', बेटी रीति के गेम से नाराज मनोज तिवारी? पैप्स को जोड़े हाथ, बोले- बस...

बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की बेटी रीति बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं. रीति पेशे से सिंगर हैं. वो बात अलग है उनके सिंगिंग स्टाइल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. इंटरनेट पर रीति को लेकर मीम्स बन रहे हैं. बीते वीकेंड का वार में जिस तरह रीति ने काजी तौकीर के साथ गालीगलौच की थी, उसे जमकर ट्रोलिंग मिली है. रीति के बिहेवियर और उनकी अब्यूसिव लैंग्वेज की आलोचना हुई है.

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बेटी के लिए क्या बोले मनोज तिवारी?

बेटी रीति को मिल रही बैशिंग के बीच उनके पिता मनोज तिवारी का रिएक्शन आया है. उन्हें मुंबई में पैप्स ने कैप्चर किया. इस दौरान मनोज तिवारी से बेटी के गेम को लेकर सवाल किए गए. उनसे कहा गया- रीति जी के गेम की बहुत तारीफ हो रही है.. ये सवाल खत्म होता इससे पहले ही मनोज तिवारी ने हाथ जोड़े. वो हंसते हुए कहते हैं- अरे बस बस.. भगवान ठीक से रखे. ये बोलकर मनोज तिवारी गाड़ी में बैठ जाते हैं. फिर उनसे सवाल हुआ कि आप देख रहे हैं शो? इस पर उन्होंने कहा- बस डर डरकर देखता हूं.

बेटी के गेम से खुश नहीं मनोज तिवारी?

जिस तरह से इंटरनेट पर रीति को बैश किया जा रहा है, उसके बीच मनोज तिवारी का रिएक्शन लोगों को वीयर्ड लगा है. यूजर्स का मानना है मनोज तिवारी खुले दिल से बेटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. कुछ यूजर्स को लगता है वो रीति के गेम को शायद पसंद नहीं कर रहे हैं. रियलिटी शो के हालिया एपिसोड में रीति ने अपना दुख बताया था. उन्होंने कहा कि पिता ने उनके करियर में मदद करने से मना कर दिया था. उनका कहना है अपनी काबिलियत के दम पर काम करो. रीति ने आर्थिक तंगी पर भी बात की थी.

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अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए रीति ने कहा था कि उन्हें करीब 20-25 हजार रुपये मंथली अलाउंस मिलता था. इतने पैसों में मुंबई जैसे महंगे शहर में गुजारा करना आसान नहीं था. कई बार उन्होंने 10 रुपये का वड़ा पाव खाकर पेट भरा है. लोगों को लगता है कि वो मनोज तिवारी की बेटी हैं तो ऐशो आराम की जिंदगी जी है. लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है.

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