पटना में शीतला माता मंदिर के पास मिला जिंदा हैंड ग्रेनेड, 2 संदिग्ध भी गिरफ्तार

पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई के दौरान जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने शीतला माता मंदिर ओवरब्रिज के नीचे छापेमारी कर दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. तलाशी के दौरान उनके पास से पांच जिंदा कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ. हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसने उसे सुरक्षित कब्जे में ले लिया.

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पुलिस के मुताबिक, शीतला माता मंदिर के पास दो लोगों के हथियार और कारतूस की खरीद-बिक्री करने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहले उसका सत्यापन किया और फिर एक टीम गठित कर मौके पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान दोनों संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस

तलाशी में पांच जिंदा कारतूस के साथ हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. तत्काल बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया. टीम ने हैंड ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लिया. इस दौरान पटना सिटी एएसपी राज किशोर सिंह और पटना सिटी पूर्वी एसपी शैलजा भी मौके पर पहुंचीं.

गिरफ्तार आरोपियों में एक पटना सिटी के पहाड़ी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि दूसरा नालंदा जिले का निवासी है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनके पास हैंड ग्रेनेड और कारतूस कहां से आए और इन्हें किस मकसद से रखा गया था.

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पुलिस अब दोनों आरोपियों के संपर्कों और हथियारों की खरीद-बिक्री से जुड़े नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में इनके अलावा कोई और व्यक्ति तो शामिल नहीं है.

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