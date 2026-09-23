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Hindu Dharam: 300 साल पुराना रहस्यमयी मंदिर! जहां भगवान नहीं, हाथियों की होती है पूजा

Hindu Dharam: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित 'हाथी खेदा ठाकुर मंदिर' अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. यहां देवी-देवताओं की मूर्ति नहीं, बल्कि मिट्टी के हाथियों की पूजा होती है. जानें इस सदियों पुरानी रहस्यमयी परंपरा के पीछे की वजह.

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झारखंड का रहस्यमयी मंदिर (Photo: ITG)
झारखंड का रहस्यमयी मंदिर (Photo: ITG)

Hindu Dharam: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित हाथी खेदा ठाकुर मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं और परंपराओं के लिए जाना जाता है. घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित यह मंदिर आम मंदिरों से काफी अलग है. यहां किसी देवी-देवता की पारंपरिक प्रतिमा स्थापित नहीं है, बल्कि श्रद्धालु मिट्टी से बने हाथियों की पूजा करते हैं. बताया जाता है कि इस मंदिर से जुड़ी परंपरा करीब 300 साल पुरानी है. 

कैसे हुई हाथी खेदा ठाकुर मंदिर की शुरुआत?

स्थानीय मान्यता के अनुसार, पुराने समय में दलमा क्षेत्र के आसपास जंगली हाथियों का काफी आतंक था. हाथियों के झुंड रात के समय गांवों में घुस आते थे. ग्रामीण उन्हें भगाने के लिए रात-रात भर पहरा देते, मशालें जलाते और ढोल-नगाड़े बजाते थे. इसके बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई.

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कहा जाता है कि बुजुर्गों ने ग्रामीणों को मिट्टी से हाथी बनाने और उनकी पूजा करने की सलाह दी. इसके बाद लोगों ने श्रद्धा के साथ मिट्टी के हाथियों की पूजा शुरू की. मान्यता है कि कुछ समय बाद जंगली हाथियों का उत्पात कम होने लगा. ग्रामीणों ने इसे हाथी खेदा ठाकुर की कृपा माना और इस स्थान को पवित्र मानकर यहां पूजा-अर्चना की परंपरा शुरू कर दी. इसी विश्वास के साथ यह स्थान धीरे-धीरे आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया.

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क्या है 'हाथी खेदा' नाम का अर्थ?

हाथी खेदा नाम भी इस मंदिर की मान्यता से जुड़ा हुआ है. स्थानीय भाषा और प्रचलित अर्थों में 'खेदा' का संबंध भगाने या दूर करने से जोड़ा जाता है. यानी हाथी खेदा का अर्थ जंगली हाथियों के प्रकोप से बचाव और उन्हें दूर रखने की प्रार्थना से जोड़ा जाता है. यही वजह है कि यहां मिट्टी के हाथियों को चढ़ाने की परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है.

यहां नहीं है देवी-देवता की पारंपरिक प्रतिमा

हाथी खेदा मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां किसी देवी या देवता की पारंपरिक मूर्ति के बजाय मिट्टी के हाथियों को पूजा जाता है. मंदिर परिसर में अलग-अलग आकार के मिट्टी से बने हाथी देखे जा सकते हैं. श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहां आते हैं और पूजा के बाद मिट्टी का हाथी अर्पित करते हैं. इसके अलावा नारियल, चुनरी, धूप और दीप भी चढ़ाए जाते हैं. 

बलि देने की भी है परंपरा

मंदिर से जुड़ी स्थानीय धार्मिक परंपराओं में पशु बलि का भी उल्लेख मिलता है. कुछ श्रद्धालु सदियों से चली आ रही मान्यता के अनुसार बकरे या भेड़ की बलि अर्पित करते हैं. यह स्थानीय धार्मिक रीति-रिवाज का हिस्सा माना जाता है. हालांकि, इस तरह की परंपराएं स्थानीय मान्यताओं और समुदाय की धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हैं.

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मंदिर में प्रसाद से जुड़ी अनोखी मान्यता

हाथी खेदा मंदिर से जुड़ी कुछ स्थानीय मान्यताएं इसे और भी अलग बनाती हैं. कहा जाता है कि यहां का प्रसाद महिलाएं ग्रहण नहीं करतीं. साथ ही, प्रसाद को मंदिर परिसर से बाहर ले जाना या घर ले जाना भी वर्जित माना जाता है. ये नियम स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं का हिस्सा हैं, जिनका पालन श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार करते हैं.

दलमा की पहाड़ियों और हाथियों से गहरा संबंध

हाथी खेदा मंदिर का संबंध आसपास के जंगलों और दलमा की पहाड़ियों से भी जोड़ा जाता है. आज भी दलमा क्षेत्र में जंगली हाथियों की मौजूदगी रहती है और कई बार हाथियों के झुंड भोजन की तलाश में आसपास के गांवों तक पहुंच जाते हैं. इस वजह से हाथी खेदा मंदिर की लोकआस्था का संबंध केवल धार्मिक विश्वास से ही नहीं, बल्कि इंसान और वन्यजीवों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध से भी देखा जाता है.

कब उमड़ती है सबसे ज्यादा भीड़?

मकर संक्रांति, चैत्र महीने और स्थानीय आदिवासी पर्वों के दौरान मंदिर में विशेष भीड़ देखने को मिलती है. इसके अलावा रविवार और मंगलवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. इन अवसरों पर दूर-दराज के इलाकों से लोग हाथी खेदा ठाकुर के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा-अर्चना करने आते हैं.

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कैसे पहुंचें हाथी खेदा मंदिर?

अगर आप हाथी खेदा ठाकुर मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले जमशेदपुर पहुंच सकते हैं. टाटानगर रेलवे स्टेशन यहां पहुंचने के प्रमुख विकल्पों में से एक है. जमशेदपुर से सड़क मार्ग के जरिए बस, टैक्सी या निजी वाहन से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है. यात्रा पर निकलने से पहले स्थानीय मार्ग, सड़क की स्थिति और मंदिर के मौजूदा पूजा समय की जानकारी जरूर ले लेना बेहतर रहेगा.

आसपास घूमने के लिए ये जगहें भी हैं खास

हाथी खेदा मंदिर की यात्रा के दौरान आसपास के प्राकृतिक और पर्यटन स्थलों को भी देखा जा सकता है. दलमा वन्यजीव अभयारण्य और दलमा पहाड़ प्रकृति प्रेमियों के लिए खास आकर्षण हैं.

इसके अलावा डिमना झील और जमशेदपुर का जुबली पार्क भी घूमने के लिए अच्छे विकल्प हैं. अगर समय ज्यादा हो तो आसपास के दूसरे प्राकृतिक स्थलों की यात्रा भी की जा सकती है.

आस्था और प्रकृति के सह-अस्तित्व की कहानी

हाथी खेदा ठाकुर मंदिर भव्य वास्तुकला के लिए नहीं, बल्कि अपनी सादगी, स्थानीय परंपराओं और अनोखी लोकआस्था के लिए जाना जाता है. मंदिर परिसर में मौजूद मिट्टी के हाथियों की आकृतियां इसकी सबसे खास पहचान हैं. करीब तीन सदियों से चली आ रही इस परंपरा को स्थानीय लोग श्रद्धा के साथ निभाते आ रहे हैं. यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ जंगल, वन्यजीव और इंसानी जीवन के बीच बने पुराने संबंध की भी कहानी बताता है. इसी वजह से हाथी खेदा ठाकुर मंदिर झारखंड के उन अनोखे धार्मिक स्थलों में गिना जाता है, जहां पूजा की परंपरा आम मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है.

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