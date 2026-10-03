'सिंदूर-शादी पर सलाह नहीं चाहिए', गोविंदा संग रिश्ते की चर्चा, भड़कीं कोमल रानी

एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर ने गोविंदा के साथ उनके रिश्ते को लेकर उठ रही अटकलों पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है. एक्ट्रेस ने उन लोगों की कड़ी आलोचना की, जो उनकी और गोविंदा की निजी जिंदगी पर कमेंट कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दोनों का साथ दिखना लोगों के लिए चर्चा का विषय क्यों बन गया है.

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कोमल ने शुक्रवार (2 अक्टूबर) को इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए इन आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने उन सेलेब्स पर सवाल उठाए, जिन्होंने उनके और गोविंदा की निजी जिंदगी पर सार्वजनिक तौर पर कमेंट किया, लेकिन कई गंभीर मुद्दों पर चुप रहे.



कोमल का फूटा गुस्सा

कोमल रानी स्वर्णकर ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा- हाल ही में मैंने देखा है कि कुछ सेलेब्रिटीज खुलकर गोविंदा जी और मेरी निजी जिंदगी, हमारे किरदार पर कमेंट कर रही हैं. लेकिन मैंने उन्हें कभी इतनी ताकत से किसी गंभीर मुद्दे पर अपनी राय रखते नहीं देखा, चाहे वो आतंकवाद हो, राजनीति हो, किसी एक्टर की मौत हो या फिर किसी दूसरे एक्टर की कई शादियां.

एक्ट्रेस कहती हैं कि तो फिर हमारी निजी जिंदगी अचानक इतनी बड़ी सार्वजनिक चर्चा क्यों बन गई कि हर कोई उस पर कमेंट करने का हक समझने लगा है? मेरे हीरो और आने वाली फिल्म ‘रूपा’ की सफलता के लिए गणपति बप्पा के सामने जाना कब से शर्म की बात, राष्ट्रीय मुद्दा या दूसरों के लिए ‘दिखावा’ बन गया? और जब यही सो-कॉल्ड सेलेब्रिटीज अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए अपने मेल को-स्टार्स के साथ अलग-अलग सार्वजनिक जगहों पर जाती हैं, तो क्या उन्हें शर्म नहीं आती? वो खुद बिल्कुल यही करती हैं. हमने अपनी फिल्म ‘रूपा’ का ऐलान किया था, कोई रोमांटिक अफेयर नहीं.

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कोमल रानी पोस्ट

कोमल ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए, जो गोविंदा के साथ उनके सार्वजनिक दिखने को उनके निजी रिश्ते का सबूत मान रहे हैं. उन्होंने कहा, हम साथ काम कर रहे हैं और आगे भी साथ दिखेंगे. अगर इससे किसी को परेशानी है, तो उसे जलने दें. फिल्म इंडस्ट्री की कुछ एक्ट्रेसेस, जिनका करियर ठंडा पड़ चुका है, जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही हैं, उनके पास अब सिर्फ अपने पुराने ब्रांड टैग के अलावा कुछ नहीं बचा. वो दूसरों के चल रहे विवादों में नाक घुसाकर और खुद को लाइमलाइट में बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं. मुझे सिंदूर, शादी या हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर उन औरतों से कोई पाठ नहीं लेना, जो खुद सिंदूर का मजाक उड़ाती हैं, जिनकी अपनी शादियां टूट रही हैं और जो अपने ही शादीशुदा रिश्ते की पवित्रता नहीं निभा पा रही हैं.

कोमल रानी की पोस्ट

“मैं ऐसी औरतों को मुझ पर जज करने लायक नहीं मानती, खासकर उन लोगों को, जो उन लोगों की पूजा और समर्थन करती हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी रातभर शराब पीने, दूसरे मर्दों के साथ कई अफेयर चलाने और बुढ़ापे में तीन-तीन मर्दों के साथ वन-नाइट स्टैंड के सपने देखने में बिताई है. वो अपनी शोहरत के लिए सार्वजनिक रूप से उन्हीं पतियों को अपमानित करती हैं, जिनके साथ वे रहीं और जिनसे उन्होंने पूरी जिंदगी फायदा उठाया. मैं सच में परवाह नहीं करती कि ये लोग मुझे अच्छा इंसान समझते हैं या बुरा. मुझे लगता है कि वो सब एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं और अपनी फेल हुई शादियों का फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकाल रहे हैं.“

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कोमल रानी की पोस्ट

कश्मीरा शाह-दिव्या खोसला पर साधा निशाना

कोलम ने अपने हेटर्स पर को जवाब देते हुए कहा- वो खुद को मैन-ईटर की तरह पेश कर रही हैं. ऐसी औरतें, जो अपने पतियों की इज्जत और इमेज तबाह कर देती हैं. मेरे नाम से अपना वजूद बनाए रखने की कोशिश बंद करें. शायद ये कहावत सच है, ‘तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथों में है’. ऐसे लोगों को अपनी लिमिट समझनी चाहिए और दूसरों को इतना उकसाना बंद करना चाहिए, वरना उनका अपना अतीत भी सामने आ सकता है.

ये विवाद गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता अहुजा की शादी को लेकर चल रही अटकलों के बीच सामने आया है, साथ ही एक्टर को कोमल के साथ जोड़ने वाली अफवाहें भी तेज हुई हैं.

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