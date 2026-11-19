तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज में अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यक्रम के दौरान अंडे फेंके और 'गो बैक' के नारे लगाए. महुआ ने आरोप लगाया कि पुलिस को पहले से इसकी जानकारी देने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ को वहां जुटने दिया गया और उनके काफिले पर हमला हुआ.

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महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य के पुलिस महानिदेशक को टैग किया. उन्होंने लिखा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है. उन्होंने दावा किया कि कालीगंज के गोबरा ग्राम पंचायत इलाके में 80-90 बीजेपी कार्यकर्ता उन पर हमला करने के इंतजार में थे.

CJI Supreme Court Suryakant, CJI Kolkata HC -BJP goons physically pushing my car attacking with sticks, eggs while police are doing NOTHING to clear them. Police is instead telling me to leave . We had information this would happen and police were informed. In spite of this no steps were taken. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 19, 2026

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को इसकी पूरी जानकारी दी थी, इसके बावजूद भीड़ को कार्यक्रम में बाधा डालने और उनके पुलिस सुरक्षा वाले काफिले पर हमला करने दिया गया.

महुआ ने एक वीडियो भी जारी किया था. इसमें उन्होंने बताया कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में गोबरा पंचायत में पहले से तय एक कार्यक्रम में जा रही थीं. उनके मुताबिक, कार्यक्रम की जानकारी पुलिस को तीन-चार दिन पहले ही दे दी गई थी और वह पुलिस सुरक्षा के साथ वहां जा रही थीं.

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Attention @WBPolice @DGPWestBengal @KrishnanagarPD my safety under the order of Hon’ble HC Kolkata is your responsibility. 80-90 BJP goons waiting at Gobra GP Kaliganj to attack me. All info with you https://t.co/1eql98DCkK — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 19, 2026

वीडियो में महुआ ने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्थानीय बीजेपी के 80-90 लोग अंडे लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह यह वीडियो इसलिए बना रही हैं, ताकि अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो यह साफ रहे कि पुलिस को इसकी पहले से जानकारी थी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की थी. महुआ ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद उसने भीड़ को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की.

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