तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज में अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यक्रम के दौरान अंडे फेंके और 'गो बैक' के नारे लगाए. महुआ ने आरोप लगाया कि पुलिस को पहले से इसकी जानकारी देने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ को वहां जुटने दिया गया और उनके काफिले पर हमला हुआ.
महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य के पुलिस महानिदेशक को टैग किया. उन्होंने लिखा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है. उन्होंने दावा किया कि कालीगंज के गोबरा ग्राम पंचायत इलाके में 80-90 बीजेपी कार्यकर्ता उन पर हमला करने के इंतजार में थे.
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को इसकी पूरी जानकारी दी थी, इसके बावजूद भीड़ को कार्यक्रम में बाधा डालने और उनके पुलिस सुरक्षा वाले काफिले पर हमला करने दिया गया.
महुआ ने एक वीडियो भी जारी किया था. इसमें उन्होंने बताया कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में गोबरा पंचायत में पहले से तय एक कार्यक्रम में जा रही थीं. उनके मुताबिक, कार्यक्रम की जानकारी पुलिस को तीन-चार दिन पहले ही दे दी गई थी और वह पुलिस सुरक्षा के साथ वहां जा रही थीं.
वीडियो में महुआ ने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्थानीय बीजेपी के 80-90 लोग अंडे लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह यह वीडियो इसलिए बना रही हैं, ताकि अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो यह साफ रहे कि पुलिस को इसकी पहले से जानकारी थी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की थी. महुआ ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद उसने भीड़ को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की.