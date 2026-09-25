लोकसभा स्पीकर ने TMC के बागी सांसदों को दी 15 दिन की मोहलत, अयोग्यता पर देना है जवाब

तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े विवाद को लेकर लोकसभा सचिवालय ने बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है. अब बागी तृणमूल सांसदों को 8 अक्टूबर तक अपना जवाब देना होगा.

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बागी तृणमूल सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से 30 दिन की मोहलत (22 अक्टूबर तक) मांगी थी. अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को एक याचिका सौंपकर 20 बागी तृणमूल सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी.

बता दें, अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी. उन्होंने बताया था कि वे स्पीकर को दसवीं अनुसूची (10th Schedule) का नियम 2A दिखाने आए थे. इसके तहत, अगर कोई अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है.

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यह मामला TMC के भीतर राजनीतिक विवाद से जुड़ा है. इन सांसदों ने कथित तौर पर 'नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' यानी NCPI में विलय का दावा किया था. इसके बाद TMC की ओर से इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई.

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अभिषेक बनर्जी ने दल-बदल कानून से जुड़ी संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा अध्यक्ष के सामने अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की थीं. उन्होंने कई बार स्पीकर से मुलाकात कर ज्ञापन भी दिए.

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