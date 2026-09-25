Artist Vastu Tips: सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर! क्रिएटिव लोगों के आर्ट को ग्रहण लगाता है इस दिशा का वास्तु दोष

यदि आप किसी भी तरह से आर्टिस्टिक व्यवसाय या नौकरी से जुड़े हैं तो अपने घर की ईस्ट-नॉर्थ-ईस्ट (ईशान कोण से थोड़ा आगे वाली दिशा) का विशेष खयाल रखें. इस दिशा का वास्तु दोष सीधा आपके व्यवसाय पर भी असर डाल सकता है. यह दिशा फन एंड क्रिएशन के साथ आपकी रचनात्मकता और कलात्मकता को भी प्रदर्शित करती है. इसलिए कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए इस दिशा का संतुलित और व्यवस्थित होना महत्वपूर्ण है.

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यदि आप कलाकार हैं, जैसे नृत्यांगना, गायक, पेंटर, लेखक या फिल्म जगत के किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस दिशा में बैठकर काम करना भी आपके लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होगा. कला के क्षेत्र में रचनात्मक सोच, नए विचार और अपनी प्रतिभा को सामने लाने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा का सही होना आपकी क्रिएटिविटी और काम के प्रति उत्साह को बेहतर बनाए रखने में सहायता करता है. इसलिए कला के क्षेत्र से जुड़ी नौकरी या व्यवसाय करने वालों के लिए पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा का विशेष खयाल रखना आवश्यक है.

कैसे पहचानें ईस्ट-नॉर्थ-ईस्ट का वास्तु दोष?

ईस्ट-नॉर्थ-ईस्ट वायु तत्व की दिशा है. यह घर-परिवार में खुशियां और मौज-मस्ती वाले माहौल को दर्शाती है. इस दिशा में यदि स्टोर बना हो तो व्यक्ति को आपसी संबंधों और पारिवारिक माहौल से जुड़ाव में परेशानी हो सकती है, जिससे वह खुलकर इंजॉय नहीं कर पाता. व्यवसायिक दृष्टि से देखें तो यह स्थिति व्यक्ति की रचनात्मकता को प्रभावित कर सकती है. आज का काम कल पर डालने की और समय बर्बाद करने की आदत बढ़ सकती है. आर्टिस्टिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति के लिए यह स्थिति और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसे काम में लगातार नए विचारों और कल्पनाशीलता की जरूरत होती है.

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यदि काम करने की जगह पर ही अव्यवस्था बनी रहे तो रचनात्मकता के प्रवाह में भी रुकावट महसूस हो सकती है. इस दिशा में रसोई और टॉयलेट भी घर-परिवार में हंसी-खुशी के माहौल को प्रभावित करते हैं. इसी तरह इस दिशा में पीला, लाल और मिल्की सफेद रंग भी दिक्कत दे सकता है. इसलिए ईस्ट-नॉर्थ-ईस्ट में निर्माण, सामान की स्थिति और रंगों का चयन करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए.

घर की इस दिशा को कैसे रखें ठीक?

ईस्ट-नॉर्थ-ईस्ट दिशा को व्यवस्थित और सकारात्मक रखने के लिए यहां ऊपर चढ़ती हुई बेल लगाना आपके व्यवसाय में तरक्की और घर-परिवार में खुशियों को बढ़ाता है. मनीप्लांट भी लगाया जा सकता है. पौधों को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उन्हें पर्याप्त प्रकाश और हवा मिल सके और दिशा अनावश्यक रूप से भारी न हो.

कला के जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, उससे संबंधित तस्वीर लगाना भी लाभकारी है. जैसे आप गायन से जुड़े हैं तो किसी प्रसिद्ध गायक की, नृत्य से जुड़े हैं तो किसी प्रसिद्ध डांसर की तस्वीर लगाई जा सकती है. पेंटिंग से जुड़े व्यक्ति अपने पसंदीदा कलाकार या कला से संबंधित प्रेरणादायक चित्र का प्रयोग कर सकते हैं. लेखक अपने कार्य और लेखन से जुड़ी प्रेरणादायक तस्वीर लगा सकते हैं.

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