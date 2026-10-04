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बंगाल से कोयल मल्लिक, उत्तराखंड से दिनेश आर्य... BJP ने राज्यसभा कैंडिडेट का किया ऐलान

बंगाली अभिनेत्री और पूर्व TMC राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक के खाली किए सीट पर 16 अक्टूबर को उपचुनाव होगा. बीजेपी ने कोयल मलिक को पश्चिम बंगाल और दिनेश आर्य को उत्तराखंड से BJP का उम्मीदवार घोषित किया है.

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बंगाली अभिनेत्री कोयल मल्लिक और BJP नेता दिनेश आर्य को भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है. (File Photo-ITG)
बंगाली अभिनेत्री कोयल मल्लिक और BJP नेता दिनेश आर्य को भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है. (File Photo-ITG)

बंगाली अभिनेत्री कोयल मल्लिक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा उपचुनाव में BJP की उम्मीदवार होंगी. उन्होंने इससे पहले TMC के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दिया था. कोयल ने 16 जुलाई 2026 को अपना इस्तीफा दिया था. अब खाली हुई सीट पर 16 अक्टूबर को उपचुनाव होगा.

वहीं, उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने दिनेश आर्य के नाम को मंजूरी दी है. केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पर मुहर लगाई है. दिनेश आर्य नैनीताल क्षेत्र से आते हैं. वह फिलहाल राज्यस्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष हैं. यह पद राज्य मंत्री के दर्जे वाला है.

TMC के टिकट पर राज्यसभा पहुंची थीं कोयल

कोयल मल्लिक को 2026 में TMC ने राज्यसभा भेजा था. उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली थी. हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. 16 जुलाई को उन्होंने राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा था.

यह भी पढ़ें: भाजपा की सहयोगी पार्टी के दो विधायक राज्यसभा चुनाव में देंगे सपा को वोट, पार्टी अध्यक्ष ने खुद दी जानकारी

दरअसल, कोयल मल्लिक का असली नाम रूकमणि मलिक है. वह बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री हैं. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है. राज्यसभा पहुंचने के बाद वह राजनीति में भी सक्रिय हुई थीं.

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कोयल मल्लिक के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट खाली हो गई थी. अब इस सीट पर 16 अक्टूबर को उपचुनाव होगा. BJP ने इसी चुनाव के लिए कोयल मल्लिक को अपना उम्मीदवार बनाया है. अब कोयल BJP उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगी. इस सीट के लिए दूसरे दल भी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं.

उत्तराखंड से दिनेश आर्या के नाम पर मुहर

उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए दिनेश आर्या को उम्मीदवार बनाया गया है. केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी है. दिनेश आर्या नैनीताल क्षेत्र से आते हैं. वह फिलहाल राज्यस्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष हैं. इस पद को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है. अब BJP ने उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें: 'PDA केवल वोट पाने के लिए, परिवार और धनबल...', सपा के राज्यसभा टिकट पर मायावती का तंज

दोनों राज्यों में राज्यसभा चुनाव को लेकर BJP ने अपने उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए हैं. पश्चिम बंगाल में कोयल मल्लिक और उत्तराखंड में दिनेश आर्या चुनाव मैदान में होंगे.
 

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