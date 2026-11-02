दिल्ली में लालू यादव से सोनिया गांधी की मुलाकात, मीसा भारती के आवास पहुंचीं

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की. वह दिल्ली में लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती के आवास पर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने लालू यादव का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे.

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लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा, "आदरणीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास पहुंच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की. इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुई."

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यूपीए सरकार के दिनों को किया याद

इस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी और लालू यादव ने यूपीए सरकार के समय को भी याद किया. इस दौरान चर्चा हुई कि कैसे उस दौर में युवाओं, किसानों, जवानों और आम लोगों के लिए पारदर्शी और जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गई थीं.

आदरणीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास पहुँच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुई। स्मरण किया कि कैसे UPA सरकार के दिनों में हम लोगों ने युवाओं, किसानों, जवानों और आम आदमी के लिए पारदर्शी व जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की तथा मनरेगा, RTE, RTI जैसी कानूनों से देशवासियों को सशक्त किया गया। सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने कैसे 1 लाख 45 हज़ार करोड़ से अधिक की धनराशि दी। — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 2, 2026

दोनों नेताओं ने मनरेगा, शिक्षा का अधिकार (RTE) और सूचना का अधिकार (RTI) जैसे कानूनों का भी जिक्र किया, जिनके जरिए देश के लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश की गई थी. इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए किए गए कामों को भी याद किया गया.

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मुलाकात के दौरान बताया गया कि यूपीए सरकार के समय बिहार को विकास कार्यों के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी गई थी.

पुराने राजनीतिक और पारिवारिक रिश्तों की झलक

सोनिया गांधी और लालू यादव की इस मुलाकात को दोनों परिवारों के पुराने राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्तों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. दोनों नेता यूपीए सरकार के दौरान साथ काम कर चुके हैं. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब लालू यादव स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए दिल्ली में हैं.

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