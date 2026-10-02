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'PDA केवल वोट पाने के लिए, परिवार और धनबल...', सपा के राज्यसभा टिकट पर मायावती का तंज

राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तंज कसा है. मायावती ने कहा कि सपा परिवारवाद और धनबल का सहारा लेकर चुनाव लड़ती है.

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मायावती ने कहा- सपा को वोट तो पीडीए का चाहिए, लेकिन सांसद-विधायक बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बनाती है. (File Photo-ITG))
मायावती ने कहा- सपा को वोट तो पीडीए का चाहिए, लेकिन सांसद-विधायक बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बनाती है. (File Photo-ITG))

उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी को प्रत्याशी बनाया है. अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने सपा के राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों को लेकर पीडीए पर हमला किया है. मायावती ने कहा कि सपा परिवारवाद और धनबल का सहारा लेकर चुनाव लड़ती है. उन्होंने कहा कि पीडिए सिर्फ वोट लेने के लिए है. 

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बीएसपी किसी भी छोटे-बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरह अपने परिवार या बड़े-बड़े पूंजीपतियों आदि को टिकट नहीं देती है. यानी चुनावों में धनबल का सहारा नहीं लेती, बल्कि पार्टी में कार्यरत गरीब और मध्यम वर्ग के कर्मठ अंबेडकरवादी लोगों को ही अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाती है.

मायावती ने कहा कि सपा को चुनाव में वोट तो 'पीडीए' का चाहिए, लेकिन सांसद और विधायक अपने परिवार वालों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बनाती है.

यह भी पढ़ें: नगीना सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी

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बता दें, रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी दोनों उम्मीदवारों ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. राज्यसभा चुनाव में रिलायंस ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति धनराज परिमल नाथवानी को सपा का 'सरप्राइज कैंडिडेट' माना जा रहा है.

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धनराज परिमल नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) में ग्रुप प्रेसिडेंट हैं और रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. अखिलेश यादव का उन्हें अपना प्रत्याशी बनाए जाने के फैसले को सपा के कॉरपोरेट जगत से पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करने और राज्यसभा में उद्योगपति चेहरों को भेजने की परंपरा के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है.

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