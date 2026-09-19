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'जोड़ा फूल हाथ से निकला, अब फुटबॉल भी पंचर होगी', CM हिमंता का ममता बनर्जी पर तंज

हिमंता बिस्वा सरमा ने पश्चिम बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि 'जोड़ा फूल' हाथों से पहले ही फिसल चुका है और दो दिनों में फुटबॉल भी पंचर हो जाएगा.

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सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बंगाल में हालात बदल गए हैं. (Photo: ITG)
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बंगाल में हालात बदल गए हैं. (Photo: ITG)

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 'जोड़ा फूल' का चुनाव चिह्न ममता बनर्जी के हाथों से पहले ही निकल चुका है और दो दिनों में फुटबॉल भी पंचर हो जाएगा.

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा इस मौके पर कूचबिहार के मधुपुर धाम आए थे. असम सरकार ने शंकराचार्य की याद से जुड़े इस धाम के विकास प्रोजेक्ट के लिए 35 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

असम के मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने कूचबिहार के मधुपुर धाम जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि ममता बनर्जी बार-बार उनसे दो या पांच दिन बाद आने को कहती थीं.

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उन्होंने कहा कि अब बंगाल में हालात बदल गए हैं और असम सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर मधुपुर धाम का विकास करेगी. उन्होंने दावा किया कि बंगाल का मधुपुर धाम भारत के टूरिज्म मैप पर जल्द ही एक बहुत बड़ा स्थान हासिल करेगा.

बता दें, निर्वाचन आयोग (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के लिए नए नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं. ममता बनर्जी गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' सिंबल मिला, जबकि बागी गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'लिफाफा' चुनाव चिह्न मिला.

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कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को 3 अक्टूबर तक जेल

इस बीच, नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ्तार किया गया था. शनिवार को मिलन प्रधान को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. वहीं, 4 अक्टूबर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है.

ममता बनर्जी खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने CM शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया था. इसके बाद ममता ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा की थी.

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