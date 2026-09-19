ससुराल से श्रृंगार कर साड़ी में निकली, बुर्के में 2 बच्चों के साथ मिली... 7 साल बाद मौसम बरामद

बिहार के मुंगेर में सात साल पुराने महिला के लापता होने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. श्यामपुर थाना क्षेत्र से साल 2019 में गायब हुई शादीशुदा महिला मौसम कुमारी को पुलिस ने तेलंगाना के हैदराबाद से बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक, महिला वहां मोहम्मद जुबैर के साथ रह रही थी और उसके दो बच्चे भी हैं. महिला बुर्के में मिली.

और पढ़ें

दरअसल, 2 अगस्त 2019 को भागलपुर जिले के नारायणपुर गांव निवासी ज्वाला सिंह ने श्यामपुर थाने में अपनी बेटी मौसम कुमारी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि मौसम की शादी 2015 में श्यामपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तम गांव निवासी विकास कुमार से हुई थी. शादी के बाद वह पति के साथ तेलंगाना के सिकंदराबाद में रहती थी, जहां विकास प्राइवेट नौकरी करता था.

यह भी पढ़ें: बिहार: मुंगेर के इंजीनियर कॉलेज में बिगड़ी 50 से ज्यादा छात्रों की तबीयत, 25 को कराया गया भर्ती

परिजनों के मुताबिक, साल 2019 में मौसम अपने ससुराल पुरुषोत्तम आई हुई थी और मायके-ससुराल के बीच आती-जाती रहती थी. 23 जुलाई 2019 की सुबह करीब 7 बजे उसकी सास राधिका देवी ने ज्वाला सिंह को फोन कर बताया कि बहू घर से निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी. आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला. इसके बाद पिता ने अपहरण की आशंका जताते हुए केस दर्ज कराया था.

Advertisement

सात साल तक बंद रही फाइल, फिर शुरू हुई जांच

पुलिस ने उस समय मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की, लेकिन तकनीकी संसाधनों की कमी के चलते मौसम का सुराग नहीं मिल सका. धीरे-धीरे केस लंबित मामलों की फाइल में चला गया. इसी बीच मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद ने पुराने पेंडिंग मामलों की समीक्षा का निर्देश दिया. श्यामपुर थाना का यह केस सामने आने के बाद एसपी ने इसके जल्द खुलासे का आदेश दिया.

इसके बाद थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई और तकनीकी जांच शुरू हुई. टीम ने सबसे पहले मौसम के मायके वालों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले. जांच में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. सात साल से लापता बताई जा रही महिला अपनी मां और भाई से लगातार फोन पर संपर्क में थी.

पुलिस ने उन नंबरों को सर्विलांस पर लिया, जिनसे महिला की बातचीत हो रही थी. तकनीकी जांच में उसकी लोकेशन तेलंगाना के हैदराबाद में मिली. इसके बाद श्यामपुर थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार अपनी टीम के साथ करीब 1 हजार 700 किलोमीटर का सफर तय कर तेलंगाना पहुंचे. स्थानीय पुलिस के सहयोग से अल्लाहपुर थाना क्षेत्र से मौसम को बरामद कर मुंगेर लाया गया.

प्रेमी जुबैर के साथ रहने लगी थी मौसम

Advertisement

पूछताछ में मौसम ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2019 में सिकंदराबाद में रहने के दौरान उसकी मुलाकात मोहम्मद जुबैर से हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में प्रेम संबंध बन गए. ससुराल लौटने के बाद भी दोनों फोन पर संपर्क में रहे. महिला के मुताबिक, 23 जुलाई 2019 को वह अपने प्रेमी के पास चली गई और हैदराबाद में रहने लगी.

मौसम ने बताया कि साल 2020 में उसने एक बेटी और 2022 में एक बेटे को जन्म दिया. उसके आधार कार्ड में नाम नहीं बदल पाने के कारण सरकारी दस्तावेजों में आज भी उसका नाम मौसम कुमारी ही दर्ज है. पुलिस के मुताबिक, महिला ने पूछताछ में कहा कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी और अब जुबैर के साथ ही रहना चाहती है.

उसने यह भी कहा कि वह अपने पति विकास के पास या माता-पिता के घर वापस नहीं जाना चाहती. शुरुआती शिकायत में पिता ने ससुराल वालों पर बेटी को गायब करने की आशंका जताई थी, लेकिन अब महिला के बयान में उसके अपनी इच्छा से जाने की बात सामने आई है. मामले के अन्य पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है.

मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में दर्ज होगा बयान

Advertisement

मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि श्यामपुर थाने में 2019 में शादीशुदा महिला के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी बरामदगी की कोशिश करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली. एसपी के मुताबिक, बाद में परिवार ने भी पुलिस की मदद नहीं की, जबकि उन्हें महिला के ठिकाने की जानकारी थी.

एसपी ने बताया कि मामले में एसआईटी गठित कर तकनीकी जांच की गई और महिला को हैदराबाद से बरामद किया गया. फिलहाल महिला का मेडिकल कराया जा रहा है. इसके बाद कोर्ट में उसका धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा. उसके बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एसपी ने कहा कि महिला एक पुरुष के साथ रह रही थी और उसके नाम समेत अन्य पहलुओं की जांच जारी है. परिवार को जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सहयोग नहीं करने की बात सामने आने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने एसआईटी की टीम के काम की सराहना करते हुए कहा कि इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा.

---- समाप्त ----