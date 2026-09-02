पश्चिम बंगाल: 90 फीट लंबी सड़क पाताल में धंसी, 3 करोड़ में हुआ था निर्माण

पश्चिम बर्धमान के बाराबनी इलाके में भारी बारिश के बाद सड़क धंसने का मामला सामने आया है. नूनी मोड़ से मदनपुर जाने वाली मुख्य सड़क का करीब 80 से 90 फीट लंबा हिस्सा अचानक धंस गया. सड़क का एक बड़ा हिस्सा करीब 6 से 7 फीट नीचे बैठ जाने के कारण इस मार्ग पर वाहनों और आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है.

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, लगातार बारिश की वजह से जमीन की मिट्टी नरम हो गई जिसकी वजह से सड़क धंसने की आशंका है. वहीं, स्थानीय बीजेपी नेता सुजीत मंडल ने सड़क के पास मौजूद एक बड़े और गहरे तालाब को भी सड़क धंसने की संभावित वजह बताया है.

सुजीत मंडल ने बताया कि करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग इस सड़क का निर्माण कराया गया था. 3 करोड़ रुपये की लागत से बनी ये सड़क काफी अच्छी स्थिति में थी.

(Photo- ITGD)

बैरिकेडिंग करके रास्ता बंद किया गया

सुजीत मंडल के मुताबिक, सड़क धंसने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम रात करीब 3 बजे मौके पर पहुंची थी. प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सड़क के पास बैरिकेडिंग कर लोगों को वहां से गुजरने से रोकने के लिए कहा. सुबह स्थानीय लोगों की मदद से सड़क के धंसे हिस्से के पास बांस लगाकर बैरिकेडिंग की गई है.

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उन्होंने बताया कि ये सड़क स्थानीय लोगों के लिए बेहद अहम है और इस रास्ते से एंबुलेंस और मरीजों को अस्पताल ले जाने सहित रोजमर्रा का आना-जाना लगा रहता है. सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने के कारण फिलहाल कोई वैकल्पिक मार्ग भी मौजूद नहीं है. उन्होंने भरोसा दिया कि BDO से बात करके जल्द से जल्द प्रशासन की मदद से व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी.

वहीं, स्थानीय निवासी तारक नाथ मंडल ने बताया कि रात करीब 3 बजे पुलिस ने उन्हें जगाकर सड़क धंसने की जानकारी दी. उनके मुताबिक, सड़क की स्थिति ऐसी है कि इस रास्ते से बच्चों का स्कूल जाना और लोगों का काम के लिए आना-जाना बेहद जोखिम भरा हो गया हैय उनका घर भी घटनास्थल से महज करीब 10-15 फीट की दूरी पर है. उन्होंने बताया कि वो रात करीब 3:10-3:15 बजे से मौके पर मौजूद हैं.

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फिलहाल सड़क पर बैरिकेडिंग करके लोगों को वहां से गुजरने से रोका जा रहा है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की जल्द जांच कराने और प्राथमिक स्तर पर सुरक्षित व्यवस्था करने के साथ-साथ सड़क की स्थायी मरम्मत की मांग की है

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