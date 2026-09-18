scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'शामिल हो जाओ तो वॉशिंग मशीन, डटे रहे तो...', अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर तंज

अभिषेक बनर्जी ने बांकुरा सांसद अरूप चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज केस के खारिज होने के बाद बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि PM मोदी के 'नए भारत' के शानदार मशीन युग में आपका स्वागत है, BJP में शामिल हों और 'वॉशिंग मशीन' आपका इंतजार कर रही है. अगर आप अपनी बात पर अड़े रहे, तो 'क्रशिंग मशीन' (कुचलने वाली मशीन) चल पड़ेगी.

Advertisement
X
अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना. (Photo: PTI)
अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना. (Photo: PTI)

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को बांकुरा लोकसभा सांसद अरूप चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज केस खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला. लोकपाल द्वारा ये मामला गुण-दोष के अभाव में खारिज किया गया है, जिसके तीन महीने पहले अरूप चक्रवर्ती टीएमसी छोड़कर बागी एनसीपीआई गुट में शामिल हुए थे.

इसी बीच नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में हुई सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी कर ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा पार्टी नाम और सिंबल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी.

अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी के न्यू इंडिया के महान मशीन युग में स्वागत है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल होने वालों के लिए वॉशिंग मशीन तैयार रहती है, जबकि अपनी बात या विचाधार पर डटे रहने वालों के खिलाफ क्रशिंग मशीन चलने लगती है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो नेता बीजेपी के पाले में जाते हैं, उन्हें तुरंत राहत मिल जाती है.

दरअसल, हाल ही में लोकपाल ने बांकुरा सांसद अरूप चक्रवर्ती के खिलाफ मामले को योग्यता की कमी बताते हुए खारिज कर दिया. अरूप तीन महीने पहले टीएमसी छोड़कर बागी गुट में गए थे. इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 28 अगस्त की अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा था कि अरूप चक्रवर्ती के खिलाफ लगाए गए सभी छह आरोप अप्रमाणित रहे हैं. इसी पर अभिषेक बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Advertisement

दोनों गुटों को मिला नाम सिंबल और नाम 

सम्बंधित ख़बरें

बाएं ओर अभिषेक बनर्जी और दाएं सुमित रॉय (Photo: ITG)
अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को बंगाल CID ने हिरासत में लिया
Satya Niketan Demolition
दिल्ली में इमारत हादसे का कोलकाता में इम्पैक्ट, 900 होटलों को क्लोजर नोटिस
Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में मिली खामियां, दो फ्लोर खाली करने के निर्देश
Mamta Banerjee
'FIR दर्ज करके मुझे चुप नहीं कराया जा सकता', ममता ने BJP को दी चेतावनी
TMC ऑफिस पर हमला, देखें अभिषेक बनर्जी का जारी Video

इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने दोनों- ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी  गुटों के लिए अलग-अलग नाम और नए चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं. आयोग के आदेश के तहत ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस'  नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है.

वहीं, अरूप रॉय और ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम मिला है और उनके प्रत्याशियों को 'लिफाफा' चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की मंजूरी दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मैं किसी और से प्यार करती हूं', शादी के चंद रोज बाद पत्नी की बात सुन उड़े पति के होश! गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा मामला |
    'मां बनने के बाद मेरी स्किन...', बढ़े वजन पर ट्रोल हुई कटरीना कैफ ने तोड़ी चुप्पी |
    एकतरफा प्यार में पीछे पड़ा था सिरफिरा... लड़की के पिता का कर दिया मर्डर, भाई पर हमला... हैदराबाद में सनसनीखेज वारदात |
    भारतीय टीम में बड़ा फेरबदल, इस स्पिनर की अचानक एंट्री, दलीप ट्रॉफी में काटा था गदर |
    'शामिल हो जाओ तो वॉशिंग मशीन, डटे रहे तो...', अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर तंज |
    अमेरिका में भारतीय मूल का वो सांसद जिसने 100% टैरिफ वाले बिल पर किया वोट, भारत भी जद में |
    पंजाब में नशे के खिलाफ बीजेपी की बड़ी मुहिम, पठानकोट से शुरू हुई यात्रा |
    सऊद परिवार के हाथ कैसे लगा मक्का-मदीना? पैगंबर मोहम्मद के वंशज के खिलाफ अंग्रोजों ने चलाई थी मुहिम |
    'मैंने नहीं माना कोली दोषी था, मेरे मुंह से कहलवाया गया...', पंधेर का वो इंटरव्यू जिसमें सुरेंद्र कोली को निर्दोष बताया |
    यूपी में मिलेंगी 1 लाख सरकारी नौकरियां, सीएम योगी का ऐलान
    Advertisement