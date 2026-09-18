'मैं किसी और से प्यार करती हूं', शादी के चंद रोज बाद पत्नी की बात सुन उड़े पति के होश! गाजियाबाद पुलिस तक पहुंचा मामला

गाजियाबाद में शादी के कुछ दिन बाद ही पति-पत्नी के रिश्ते में ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि मामला पुलिस तक पहुंच गया. वैशाली सेक्टर-2 निवासी अभिनव खंडेलवाल ने अपनी पत्नी और उसके मायके पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से शिकायत की है. अभिनव का आरोप है कि शादी के बाद उसकी पत्नी ने उसे पति मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह किसी अन्य युवक से प्रेम करती है. इसके बाद पत्नी के मायके पक्ष की ओर से दो लाख रुपये और जमीन के कागजात लड़की के नाम करने की मांग किए जाने व मांग पूरी नहीं करने पर परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है.

और पढ़ें

पति ने लगाए गंभीर आरोप

कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली इलाके में रहने वाले शिकायतकर्ता पति अभिनव के मुताबिक, मई 2026 में सद्दाम और रिजवान नाम के बिचौलियों के माध्यम से पानीपत निवासी रानी से उसका रिश्ता तय हुआ था. दोनों परिवारों की सहमति के बाद 14 मई को गोद भराई की रस्म हुई और करीब 10 हजार रुपये का सामान दिया गया. इसके बाद तय तारीख के अनुसार दोनों की शादी 11 जुलाई हो गई जिसमें दोनों पक्षों का खर्चा करीब 4 लाख रुपए भी उनके द्वारा किया गया था.

शादी के चंद रोज बाद ही बदल गई पत्नी

शिकायतकर्ता का कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद ही रानी के व्यवहार में बदलाव आने लगा और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. शिकायत में आरोप है कि रानी और उसके परिवार की ओर से अभिनव के परिवार को यह कहा जाने लगा कि रानी अपनी मर्जी से रहेगी और उसे रोक-टोक नहीं की जा सकती. विरोध करने पर पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.

Advertisement

'पति को नहीं मानती, प्रेमी के साथ रहूंगी'

अभिनव ने 21 जुलाई की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि परिवार के साथ खाटू श्याम दर्शन के दौरान रानी और उसकी बहन रेनू ने कथित तौर पर गाली-गलौच की. परिवार ने किसी तरह दोनों को समझाकर मामला शांत कराया. इसके बाद 25 जुलाई को घर पर शादी का शगुन लेने किन्नर समाज के लोग आए थे. आरोप है कि रानी उस दौरान अपने कमरे से बाहर नहीं आई और पति से विवाद करने लगी. इसी दौरान उसने कथित तौर पर कहा कि वह अभिनव को पति नहीं मानती और किसी अन्य युवक से प्रेम करती है. शिकायतकर्ता के अनुसार, इसी दौरान उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई और रसोई में गैस खोलकर हंगामा किया गया.

पुलिस तक पहुंचा मामला

मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को चौकी वैशाली ले गई. पुलिस ने मामले को पारिवारिक विवाद मानते हुए दोनों पक्षों को अपने-अपने घर भेज दिया. अभिनव का आरोप है कि इसके बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई, जहां से उसकी मां और भाई की ओर से फोन आया और दो लाख रुपये तथा जमीन के कागजात लड़की के नाम करने की मांग की गई. मांग पूरी नहीं करने पर परिवार को जान से मरवाने की धमकी देने का आरोप भी शिकायत में है.

Advertisement

अभिनव का कहना है कि 2 अगस्त को वह अपने माता-पिता के साथ पत्नी को समझाने और वापस लाने उसके मायके पानीपत गया था. आरोप है कि वहां पत्नी की मां, भाई और बिचौलिये ने उनके साथ गाली-गलौच और मारपीट की तथा रानी को वापस भेजने से इनकार कर दिया. इसके बाद अभिनव ने कौशांबी थाने में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए अब उसने पुलिस आयुक्त से दोबारा शिकायत की है.

जांच के बाद होगी कार्रवाई- एसीपी

एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के अनुसार, पति-पत्नी के विवाद की शिकायत पुलिस को पहले मिली थी. दोनों की महिला थाने में काउंसलिंग कराई गई थी. अब पति की ओर से पुलिस अधिकारियों को दोबारा शिकायत दी गई है. मामले की सुनवाई महिला थाने में चल रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साफ है कि पूरे मामले में महिला के पति ने पुलिस को दी शिकायत में पत्नी के किसी अन्य युवक से प्रेम संबंध होने, रुपये और जमीन के कागजात मांगने तथा धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए हैं. इन आरोपों की पुलिस जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.

---- समाप्त ----