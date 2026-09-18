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लड़की के पीछे पड़ा था सिरफिरा... पिता के कत्ल की वजह आई सामने, आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही पुलिस

हैदराबाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. अब इस हत्या की वजह सामने आई है. पुलिस का कहना है कि 27 साल का हबीब महमूद एक लड़की के पीछे पड़ा था और परिवार उसके कथित रिश्ते का विरोध कर रहा था. गुरुवार शाम हबीब चाकू लेकर लड़की के घर पहुंचा और उसके पिता की हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है.

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हैदराबाद के मदन्नापेट इलाके में हुई वारदात. (Photo: Screengrab)
हैदराबाद के मदन्नापेट इलाके में हुई वारदात. (Photo: Screengrab)

गुरुवार की शाम थी. हैदराबाद के मदन्नापेट इलाके में सब कुछ रोज की तरह चल रहा था. तभी करीब साढ़े 6 बजे पुलिस को डायल 100 पर एक कॉल मिली. फोन पर बताया गया कि बाग-ए-जहरा इलाके में चाकूबाजी हुई है. पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का मंजर देखकर मामला समझ में आने लगा. एक पिता गंभीर हालत में पड़े थे और उनका 16 साल का बेटा भी चाकू के कई वार से घायल था.

पिता का नाम था हसमत अली खान. उम्र 55 साल. पेशे से ऑटो ड्राइवर. पड़ोसियों ने आनन-फानन में पिता और बेटे को उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्टर हसमत अली को बचा नहीं सके. वहीं उनका 16 साल का बेटा अस्पताल में भर्ती है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और सर्जरी किए जाने की जानकारी सामने आई है.

अब सवाल था कि आखिर घर के अंदर चाकू लेकर कौन पहुंचा था? और इस परिवार से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? पुलिस की शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई है, वो एकतरफा रिश्ते से जुड़ी है.

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यह भी पढ़ें: पहले फोन करके बुलाया, फिर अन्या ने मारी गोली... अडानी रियलिटी के मैनेजर युवराज की हत्या में बड़ा खुलासा

पुलिस के मुताबिक, 27 साल का हबीब महमूद हसमत अली खान की बेटी के पीछे पड़ा था. पुलिस की शुरुआती जांच में इसे एकतरफा रिश्ते का मामला बताया जा रहा है. आरोप है कि परिवार के विरोध के बावजूद हबीब लड़की का पीछा कर रहा था.

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पुलिस का कहना है कि ये विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा था. हालांकि इसको लेकर परिवार की तरफ से मदन्नापेट थाने या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. फिर गुरुवार शाम मामला उस मोड़ पर पहुंच गया, जहां एक परिवार का मुखिया अपनी जान गंवा बैठा.

Hyderabad One Sided Love Father Stabbed To Death 16 Year Old Son Injured

चाकू लेकर घर पहुंचा था युवक

पुलिस को शक है कि हमला अचानक नहीं हुआ था. शुरुआती जांच के मुताबिक, हबीब महमूद कथित तौर पर चाकू लेकर हसमत अली के घर पहुंचा था. घर में किसी बात को लेकर बहस हुई. इसके बाद आरोपी ने हसमत अली पर चाकू से हमला कर दिया. उनका 16 साल का बेटा उमर भी इस हमले की चपेट में आ गया. उसे भी चाकू के कई वार लगे. कुछ ही देर में घर में चीख-पुकार मच गई.

परिवार के लोग उस वक्त घर में मौजूद थे. पुलिस उन्हें घटना का चश्मदीद मानकर पूछताछ कर रही है. पड़ोसियों को जब घटना की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और घायल पिता-पुत्र को अस्पताल ले गए.

अस्पताल में डॉक्टरों ने हसमत अली को मृत घोषित कर दिया. 55 साल के हसमत की मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया. दूसरी तरफ 16 साल का उमर अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रहा है. उसके शरीर पर चाकू के कई घाव हैं और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी सर्जरी भी की जा रही है. एक तरफ पिता की मौत का सदमा है, दूसरी तरफ बेटे की जिंदगी बचाने की कोशिश चल रही है.

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हमला करने के बाद फरार हो गया आरोपी

वारदात के बाद हबीब महमूद मौके से फरार हो गया. अब पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. जांच टीम ने घटनास्थल से फोरेंसिक सैंपल जुटाए हैं. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस तकनीकी सबूतों के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस के मुताबिक, अभी जांच शुरुआती दौर में है. इसलिए हमले का पूरा क्रम और आरोपी का सटीक मकसद जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा.

इस मामले में एक बात खास है. पुलिस के मुताबिक, लड़की को लेकर विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा था. परिवार आरोपी के कथित रिश्ते का विरोध कर रहा था. लेकिन इस विवाद को लेकर पहले पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई थी.

गुरुवार शाम की घटना के बाद अब पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. परिवार के सदस्यों के बयान लिए जा रहे हैं. CCTV फुटेज और फोरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल हबीब महमूद फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. जांच के बाद ही साफ होगा कि उस शाम घर में बहस किस बात पर हुई और चाकू से हमला करने की पूरी वजह क्या थी.

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