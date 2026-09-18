भारतीय टीम में बड़ा फेरबदल, इस स्पिनर की अचानक एंट्री, दलीप ट्रॉफी में काटा था गदर

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाले दो चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया-ए टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. कर्नाटक के तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाक हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा है. 29 वर्षीय वैशाक को 15 सदस्यीय टीम में जगह दी गई थी, लेकिन उनके चयन के साथ फिटनेस को लेकर भी शर्त जुड़ी हुई थी.

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अपेक्षित समय में रिकवरी नहीं होने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाले दोनों अनऑफिशियल टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया गया. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक विजयकुमार वैशाक की जगह आंध्र के ऑफ स्पिनर त्रिपुराना विजय को टीम में शामिल किया गया है. विजय पहले से ही भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के रडार पर हैं. 25 वर्षीय ऑफ स्पिनर को हाल ही में बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में स्पिन गेंदबाजी कैम्प के लिए बुलाया गया था.

25 वर्षीय त्रिपुराना विजय ने हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2026-27 के फाइनल में साउथ जोन के लिए खेलते हुए कुल पांच विकेट हासिल किए थे. यही हालिया प्रदर्शन उन्हें इंडिया-ए टीम में जगह दिलाने के लिए मददगार रहा. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विजय का रिकॉर्ड भी प्रभावशाली है. उन्होंने 17 मैचों में 57 विकेट लिए हैं. इस दौरान वह 4 बार पारी में पांच विकेट और एक बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. वह अब ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ चार दिवसीय मुकाबलों में इंडिया-ए के स्पिन डिपार्टमेंट का हिस्सा होंगे.

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इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज के दोनों मुकाबले पुडुचेरी में खेले जाएंगे. पहला मुकाबला 22 से 25 सितंबर के दौरान होगा. जबकि दूसरा मैच 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन अनऑफिशियल वनडे मुकाबले भी होंगे. वनडे मैच 6, 9 और 11 अक्टूबर को खेले जाएंगे.

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ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ मल्टी डे मैचों में इंडिया-ए की कमान देवदत्त पडिक्कल संभालेंगे और साई सुदर्शन उप-कप्तान होंगे. टीम में कुमार कुशाग्र और नारायण जगदीशन विकेटकीपर के तौर पर शामिल हैं. अंशुल कम्बोज और तुषार देशपांडे जैसे स्टार तेज गेंदबाज भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं.

मल्टी डे मैचों के लिए इंडिया-ए का स्क्वॉड: अमन मोखाडे, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कम्बोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), नचिकेत भुते, त्रिपुराना विजय.

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